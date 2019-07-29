2019-07-29T14:27:46+03:00
Общество

Volkswagen Teramont — автомобиль, созданный для семьи

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Вы можете сами оценить комфорт и безопасность Volkswagen Teramont – просто запишитесь на тест-драйвВы можете сами оценить комфорт и безопасность Volkswagen Teramont – просто запишитесь на тест-драйв
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И дело не только в его размерах. Volkswagen Teramont* стал синонимом комфорта и безопасности. 7 сидений в 3 ряда позволяют с комфортом расположиться даже большой семье, в просторный багажник поместится все - от семейных покупок до пары велосипедов, а множество систем и ассистентов обеспечат повышенное внимание к безопасности.

Автомобиль отлично подходит для активных семейных прогулок.

Автомобиль отлично подходит для активных семейных прогулок.

Внедорожник Volkswagen Teramont обладает не только смелым дизайном, но и высокой практичностью для выполнения любых повседневных задач. Вы можете выбрать из 4 представленных комплектаций ту, которая идеально соответствует вашему образу жизни, запросам и предпочтениям по стилю: Exclusive, Status, Respect или Origin (1). Все технологии и системы помощи водителю в Volkswagen Teramont созданы с одной целью — повысить комфорт и безопасность вождения. Можете быть уверены: Teramont всегда начеку.

Фольксванген Терамонт - синоним комфорта и безопасности.

Фольксванген Терамонт - синоним комфорта и безопасности.

Для Volkswagen Teramont доступны:

1. Система кругового обзора Area View (2) в Volkswagen Teramont выводит на дисплей 12 возможных изображений пространства вокруг автомобиля в реальном времени, оказывая водителю помощь практически в любой дорожной ситуации.

2. Система контроля дистанции спереди Front Assist (3) следит за вами и за другими — автомобиль среагирует на опасное сокращение дистанции до впереди идущего автомобиля. Сначала Front Assist дает водителю предупредительный сигнал; если тот не предпринимает никаких действий, система начинает тормозить самостоятельно. Front Assist в зависимости от внешних условий может либо полностью исключить столкновение, либо существенно снизить тяжесть его последствий.

В автомобиле удобно отправиться всей семьей в большое путешествие.

В автомобиле удобно отправиться всей семьей в большое путешествие.

3. Система торможения City Emergency Braking (4) распознает пешеходов на проезжей части, автомобили и другие препятствия с помощью радара и камеры, система City Emergency Braking применяет экстренное торможение в случае реально опасных ситуаций.

4. Камера Lane Assist (5) сканирует дорожную разметку. Ассистент не только подскажет забывчивым о необходимости включения поворотника. Воздействуя на рулевое управление, Lane Assist поможет четко держаться в своей полосе. Это не только дисциплинирует, но и повышает безопасность: по статистике, почти 20 процентов аварий происходит из-за неоправданно частого маневрирования.

Различные системы Фольксванген Терамонт помогают водителю на каждом этапе поездки.

Различные системы Фольксванген Терамонт помогают водителю на каждом этапе поездки.

5. Система определения слепых зон Blind Spot Motion (6) с помощью датчиков в задней части автомобиля контролирует транспорт, находящийся сзади. Если при начале запланированного перестроения один из автомобилей не находится в пределах видимости или быстро движется в выбранной полосе, система предупреждает водителя об опасности включением светодиода на наружном зеркале.

6. С парковочным автопилотом Park Assist (7) у вас больше никогда не будет проблем с парковкой. А равно не будет сложностей и с выездом из тесного «кармана». Просто нажмите на кнопку, уберите руки с руля и следуйте указаниям на дисплее. По сигналам от ультразвуковых датчиков Volkswagen сам рассчитает идеальную траекторию и точно вовремя повернет колеса на нужный угол. Park Assist одинаково хорошо паркуется как параллельно, так и перпендикулярно. Так же легко Vokswagen с системой Park Assist выезжает с любой стоянки.

Внедорожник Фольксванген Терамонт обладает не только смелым дизайном, но и высокой практичностью

Внедорожник Фольксванген Терамонт обладает не только смелым дизайном, но и высокой практичностью

7. Система автоматического управления дальним светом Light Assist (8) автоматически включит дальний свет на скорости свыше 60 км/ч и в полной темноте. Камера, расположенная на зеркале дальнего вида, контролирует транспортный поток. С ее помощью система распознает встречные и движущиеся впереди в попутном направлении автомобили и автоматически переключается на ближний свет.

В Volkswagen Teramont используется большое количество инновационных решений. Это фирменный интерфейс Volkswagen App-Connect (9), интерактивная приборная панель Active Info Display (10) и уникальное приложение Volkswagen Media Control (11), которое обеспечивает удобный и безопасный функционал дистанционного управления информационно-развлекательной системой, включая удобную передачу навигационных данных.

Фольксванген Терамонт представлен в четырех комплектациях.

Фольксванген Терамонт представлен в четырех комплектациях.

Вот какими впечатлениями поделился Игорь, клиент Фольксваген Центр Брянск: «Купил Teramont одним из первых в Брянске. У нас большая и очень активная семья - мы с женой и наши трое детей очень любим спорт и подвижный образ жизни. Летом – велосипеды и палатки, зимой санки, ватрушки и лыжи. Teramont сразу подкупил своей вместительностью - багажник у него огромный. Даже при разложенном третьем ряде сидений его вполне хватает для всех наших путешествий. Для больших семей – Teramont просто находка!»

Вы можете сами оценить комфорт и безопасность Volkswagen Teramont – просто запишитесь на тест-драйв по телефону: +7 (4832) 36-61-02

Официальный дилер Volkswagen Фольксваген Центр Брянск: г.Брянск, ул.Советская, 77

1 - Эксклюзив, Статус, Респект, Ориджин; 2 - Эриа Вью; 3 - Фронт Ассист; 4 - Сити Эмердженси Брейкин; 5 - Лейн Ассист; 6 - Блинд Спот Моушен; 7 - Парк Ассист; 8 - Лайт Ассист; 9 - Эп Коннект; 10 - Эктив Инфо Дисплей; 11 – Медиа Контрол.

*Фольксванген Терамонт

ИСТОЧНИК KP.RU

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