Volkswagen Teramont — автомобиль, созданный для семьи

И дело не только в его размерах. Volkswagen Teramont* стал синонимом комфорта и безопасности. 7 сидений в 3 ряда позволяют с комфортом расположиться даже большой семье, в просторный багажник поместится все - от семейных покупок до пары велосипедов, а множество систем и ассистентов обеспечат повышенное внимание к безопасности.

Автомобиль отлично подходит для активных семейных прогулок.

Внедорожник Volkswagen Teramont обладает не только смелым дизайном, но и высокой практичностью для выполнения любых повседневных задач. Вы можете выбрать из 4 представленных комплектаций ту, которая идеально соответствует вашему образу жизни, запросам и предпочтениям по стилю: Exclusive, Status, Respect или Origin (1). Все технологии и системы помощи водителю в Volkswagen Teramont созданы с одной целью — повысить комфорт и безопасность вождения. Можете быть уверены: Teramont всегда начеку.

Фольксванген Терамонт - синоним комфорта и безопасности.

Для Volkswagen Teramont доступны:

1. Система кругового обзора Area View (2) в Volkswagen Teramont выводит на дисплей 12 возможных изображений пространства вокруг автомобиля в реальном времени, оказывая водителю помощь практически в любой дорожной ситуации.

2. Система контроля дистанции спереди Front Assist (3) следит за вами и за другими — автомобиль среагирует на опасное сокращение дистанции до впереди идущего автомобиля. Сначала Front Assist дает водителю предупредительный сигнал; если тот не предпринимает никаких действий, система начинает тормозить самостоятельно. Front Assist в зависимости от внешних условий может либо полностью исключить столкновение, либо существенно снизить тяжесть его последствий.

В автомобиле удобно отправиться всей семьей в большое путешествие.

3. Система торможения City Emergency Braking (4) распознает пешеходов на проезжей части, автомобили и другие препятствия с помощью радара и камеры, система City Emergency Braking применяет экстренное торможение в случае реально опасных ситуаций.

4. Камера Lane Assist (5) сканирует дорожную разметку. Ассистент не только подскажет забывчивым о необходимости включения поворотника. Воздействуя на рулевое управление, Lane Assist поможет четко держаться в своей полосе. Это не только дисциплинирует, но и повышает безопасность: по статистике, почти 20 процентов аварий происходит из-за неоправданно частого маневрирования.

Различные системы Фольксванген Терамонт помогают водителю на каждом этапе поездки.

5. Система определения слепых зон Blind Spot Motion (6) с помощью датчиков в задней части автомобиля контролирует транспорт, находящийся сзади. Если при начале запланированного перестроения один из автомобилей не находится в пределах видимости или быстро движется в выбранной полосе, система предупреждает водителя об опасности включением светодиода на наружном зеркале.

6. С парковочным автопилотом Park Assist (7) у вас больше никогда не будет проблем с парковкой. А равно не будет сложностей и с выездом из тесного «кармана». Просто нажмите на кнопку, уберите руки с руля и следуйте указаниям на дисплее. По сигналам от ультразвуковых датчиков Volkswagen сам рассчитает идеальную траекторию и точно вовремя повернет колеса на нужный угол. Park Assist одинаково хорошо паркуется как параллельно, так и перпендикулярно. Так же легко Vokswagen с системой Park Assist выезжает с любой стоянки.

Внедорожник Фольксванген Терамонт обладает не только смелым дизайном, но и высокой практичностью

7. Система автоматического управления дальним светом Light Assist (8) автоматически включит дальний свет на скорости свыше 60 км/ч и в полной темноте. Камера, расположенная на зеркале дальнего вида, контролирует транспортный поток. С ее помощью система распознает встречные и движущиеся впереди в попутном направлении автомобили и автоматически переключается на ближний свет.

В Volkswagen Teramont используется большое количество инновационных решений. Это фирменный интерфейс Volkswagen App-Connect (9), интерактивная приборная панель Active Info Display (10) и уникальное приложение Volkswagen Media Control (11), которое обеспечивает удобный и безопасный функционал дистанционного управления информационно-развлекательной системой, включая удобную передачу навигационных данных.

Фольксванген Терамонт представлен в четырех комплектациях.

Вот какими впечатлениями поделился Игорь, клиент Фольксваген Центр Брянск: «Купил Teramont одним из первых в Брянске. У нас большая и очень активная семья - мы с женой и наши трое детей очень любим спорт и подвижный образ жизни. Летом – велосипеды и палатки, зимой санки, ватрушки и лыжи. Teramont сразу подкупил своей вместительностью - багажник у него огромный. Даже при разложенном третьем ряде сидений его вполне хватает для всех наших путешествий. Для больших семей – Teramont просто находка!»

Вы можете сами оценить комфорт и безопасность Volkswagen Teramont – просто запишитесь на тест-драйв по телефону: +7 (4832) 36-61-02

Официальный дилер Volkswagen Фольксваген Центр Брянск: г.Брянск, ул.Советская, 77

1 - Эксклюзив, Статус, Респект, Ориджин; 2 - Эриа Вью; 3 - Фронт Ассист; 4 - Сити Эмердженси Брейкин; 5 - Лейн Ассист; 6 - Блинд Спот Моушен; 7 - Парк Ассист; 8 - Лайт Ассист; 9 - Эп Коннект; 10 - Эктив Инфо Дисплей; 11 – Медиа Контрол.

*Фольксванген Терамонт