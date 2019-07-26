2019-07-26T11:30:18+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» завершил модернизацию теплосети в Можайском городском округе Подмосковья

Поделиться:
Помимо модернизации котельных, «Ростелеком» создал систему круглосуточного мониторинга основных показателей работоспособности котельного оборудованияПомимо модернизации котельных, «Ростелеком» создал систему круглосуточного мониторинга основных показателей работоспособности котельного оборудования
Изменить размер текста:

В сотрудничестве с Правительством Московской области «Ростелеком» реализовал проект по масштабной модернизации системы теплоснабжения в Можайском городском округе. За три года компания построила две новые котельные, полностью реконструировала 38 устаревших сооружений и перевела 13 из них с жидкого и твердого топлива на газ.

Благодаря инвестиционному проекту повышена надежность и эффективность теплоснабжения и обеспечена бесперебойная поставка тепла и горячей воды в 2 900 зданий и сооружений. Более 700 из них – многоквартирные дома, в которых проживает свыше 58 тыс. жителей. Общий объем инвестиций «Ростелекома» в проект составил 761,8 млн руб.

Евгений Хромушин, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области: «Мы предприняли значительные усилия для реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Можайского района. Государственно-частное партнерство Правительства региона и «Ростелекома» позволило качественно преобразовать ЖКХ округа и обеспечить его жителей бесперебойной подачей тепла и горячей воды. Уверен, что этот опыт поможет нам в реализации множества других социально значимых проектов в сфере ЖКХ с привлечением инвесторов».

Помимо модернизации котельных, «Ростелеком» создал систему круглосуточного мониторинга основных показателей работоспособности котельного оборудования. Это позволяет дистанционно контролировать состояние объектов теплоснабжения, управлять ими и передавать данные о потреблении энергоресурсов в Единую информационно-аналитическую систему ЖКХ Подмосковья (ЕИАС ЖКХ).

Дмитрий Ким, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»: «В проекте мы использовали современное российское оборудование в полном соответствии парадигме импортозамещения. Теперь муниципалитет может не только более эффективно контролировать работу теплосети, но и повышать качество услуг ЖКХ, сократив при этом расходы. «Ростелеком» будет рад продолжить сотрудничество с Правительством Московской области и принять участие в реализации других социально значимых проектов, полезных для жителей Подмосковья».

Следующим этапом сотрудничества станет создание «Ростелекомом» автоматизированных рабочих мест диспетчеров эксплуатирующей организации. Это позволит существенно сократить влияние человеческого фактора и обеспечить эффективный контроль над теплосетью.

Система ЕИАС ЖКХ – это многофункциональный инструмент, позволяющий анализировать информацию обо всех объектах жилищно-коммунального хозяйства. Сервис собирает актуальную, достоверную и полноценную информацию об объемах потребления коммунальных услуг, начислениях и платежах на одном удобном ресурсе. С декабря 2017 года у жителей региона появилась возможность оплачивать коммунальные платежи на сайте системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске завели уголовное дело за обман дольщиков
Во время пожара в Гордеевском районе погибла 8-летняя девочка
В Брянске партия «Родина» лишилась возможности попасть в горсовет
В Брянске на танцующего со скакалкой парня завели административное дело
В Брянске открыли движение на улице Арсенальской
В Выгоничском районе осудили азербайджанца за попытку дать взятку полицейскому
В Рогнединском районе начали реконструкцию очистных
В Брянске появится передержка для беспризорных коров и лошадей
Брянского автоинспектора оштрафовали на 50 тысяч рублей за сопровождение контрабандных сигарет
В Дубровском районе строят дорогу к Алешне
17-летнего брянского студента будут судить за экстремизм
Брянская областная Дума шестого созыва провела свое последнее заседание
В Брянской области нашли погибшим пропавшего 78-летнего пенсионера
В Брянске на улице Почтовой автомобилистка сбила 15-летнего мотоциклиста
В Брянске нашли пропавших женщину и двухлетнюю девочку
В Брянске на улице Литейной обустраивают канализацию
В Брянске на переулке Пилотов сгорел автомобиль
В Брянской области уменьшили транспортный налог для многодетных семей
Жители Брянской области держат в банках 117,5 миллиарда рублей
Губернатор Брянской области Александр Богомаз призвал бизнесменов оперативно сообщать о коррупции во власти
В Брянске ливень затопил центральные улицы
«Чистая планета» приглашает арендаторов в Дом Боровича
Житель Клинцов получил судимость за незаконную рыбалку
В Брянске разыскивают 55-летнего наркоторговца
В Брянске фирма задолжала работникам больше миллиона рублей
В Брянске на улице Академика Королева сбили 16-летнюю велосипедистку
В этом году в Брянской области заменят почти 55 километров труб
В Унече поймали опасного преступника, который пытался украсть продукты из магазина
В Брянске задержали таджика с наркотиками