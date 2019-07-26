2019-07-26T11:22:43+03:00
Экономика

Брянскэнерго успешно выполняет план по расчистке трасс ВЛ в районах Брянской области

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Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
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В течение первого полугодия 2019 года энергетики «Россети Центр Брянскэнерго» произвели расчистку трасс под линиями электропередачи (ЛЭП) на площади более 696,9 га.

Работы проводятся с целью минимизации рисков возможных технологических нарушений, вызванных падением деревьев и веток на провода воздушных линий, проходящих по лесным массивам. С начала этого года энергетиками расчищено 696,9 га просек воздушных линий во всех районах Брянской области, что составляет 146,5 % плана первого полугодия.

Наибольший объем работ - 163,5 га пришелся на Карачевский, Клетнянский, Навлинский, Погарский, Почепский, Суражский районы.

Прежде, чем приступить к работам энергетики проводят обследование линий. В этом году их осмотр производится с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые приобретены филиалом. Квадрокоптеры позволяют также контролировать ход расчистки и расширения просек подрядными организациями, осуществлять контроль состояния охранной зоны воздушных линий.

Кроме того, для повышения эффективности работ по очистке трасс ЛЭП от поросли, энергетики используют тракторы-мульчеры, обеспечивающие измельчение древесно-кустарниковой растительности в щепу, которую впоследствии не требуется утилизировать. Использование мульчеров позволяет производить расчистку в короткие сроки, без ущерба для окружающей среды и снижает риски возникновения и распространения пожаров в лесных массивах.

Основной объем работ по расчистки выполняется в летний период. Всего в 2019 году в Брянскэнерго планируется выполнить расчистку трасс воздушных линий электропередачи на площади 885 гектар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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