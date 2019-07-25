ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» обжалует определение Арбитражного суда о поставке газа без договора на котельную в п. Путевка Брянского района

ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» обжалует определение Арбитражного суда Брянской области в вышестоящей судебной инстанции, так как бездоговорная и безвозмездная поставка газа противоречит действующему законодательству Российской Федерации и наносит материальный ущерб компании.

ООО «Газпром межрегионгаз Брянск», по определению Арбитражного суда Брянской области о принятии обеспечительных мер в интересах ООО «Тепло – Эко», вынуждено возобновить поставку газа на котельную, расположенную в п. Путевка Брянского района.

Договор поставки газа между ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» и ООО «Тепло – Эко» не заключен. Встречных обеспечительных мер в интересах ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» Арбитражным судом Брянской области не принято.

Учредителем и директором ООО «Тепло – Эко» являются те же лица, что и в ООО УК «Путевка», имеющего задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» за поставленный газ в сумме 8,3 млн рублей.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Брянск», действуя в рамках законодательства Российской Федерации, прекратило поставку газа на котельную, расположенную по адресу: Брянский р-н., п.Путевка, ул.Луговая, д.1Г в связи с отсутствием договорных отношений.

Действие договора поставки газа, ранее заключённого между ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» и ООО «УК «Путевка», прекращено по инициативе компании «УК «Путевка», имеющей задолженность за газ, поставленный на котельную в период с марта 2018г. по июнь 2019г.

Не смотря на задолженность в сумме более 8 млн рублей, учредителем ООО «УК «Путевка» создано новое юридическое лицо – ООО «Тепло – Эко», которому котельная передана в аренду.