Решения финального заседания Брянского горсовета V созыва

Брянцы, которыми мы гордимся

Вопрос о присвоении звания Почётного гражданина Борису Шапошникову рассматривался первым. Он был поддержан единогласно.

Ветерана Великой Отечественной войны, офицера Бориса Шапошникова знают брянцы разных поколений. В 95 лет Борис Васильевич в центре значимых городских событий, он несёт правду о Победе в Великой Отечественной войне.

Боевое крещение красноармеец Шапошников получил в Сталинградской битве, сражался на Сталинградском, Южном, 1-ом Прибалтийском фронтах. Был трижды ранен. День Победы встретил в Кенигсберге. Он прошёл путь от рядового до начальника штаба тыла 14-ой армии Одесского военного округа.

После окончания войны Борис Шапошников принимал участие в окружной военной экспедиции в Монгольской Народной Республике. Служил заместителем командира мотострелковой дивизии по тылу в Даурии в сложный период пограничного противостояния с Китаем. В 1969 году получил назначение в танковую дивизию группы советских войск в Германии. Служил в Одесском военном округе, затем был командирован в Мозамбик в качестве военного советника президента африканской республики. Борис Васильевич отдал военной службе 40 лет.

После выхода в отставку переехал в Брянск. Сейчас ведёт общественную работу, является активным членом президиума районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, членом городского совет ветеранов города Брянска.

На заседании Брянского горсовета Борису Шапошникову были вручены регалии Почётного гражданина. Депутаты приветствовали Ветерана Великой Отечественной войны стоя, бурными аплодисментами.

Сейчас в Брянске 21 действующий Почётный гражданин города. Семь человек были удостоены этого высокого звания за время работы депутатов Брянского городского Совета V созыва.

Решением 65-го заседания Брянского горсовета в память об ушедшем в 2017 году Почётном гражданине Брянска Александре Волкове в Бежицком районе будет назван сквер. Он располагается между строениями по улице Бежицкой 117 — 119 и улицей 1-я Пятилетка. В микрорайоне Городище жил и учился в школе №20 будущий первый президент Удмуртии. Александр Волков руководил республикой с 2000 по 2014 годы. С 2014 по 2017 годы он был членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Александр Волков — доктор экономических наук, Заслуженный строитель РФ, награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Александра Невского, орденом Дружбы, медалями.

При этом он никогда не терял связи со своей малой Родиной, приезжал в Брянск, участвовал во многих мероприятиях. Благодаря ему между Брянском и Ижевском, а также между Брянщиной и Удмуртией были подписаны ряд документов о сотрудничестве.

В 2012 году Александру Волкову было присвоено высокое звание Почётного гражданина города Брянска.

Бюджет Брянска пополняется

На очередном заседании Брянского горсовета депутаты внесли изменения в бюджет города Брянска. Увеличение сложилось за счет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. Изменения коснулись всех муниципальных программ.

101,9 млн. рублей направили на развитие и модернизацию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. 49 млн. рублей с учетом городского софинансирования израсходуют на реконструкцию первого пускового комплекса Литейного моста через реку Десну в Бежицком районе.

32,7 млн. рублей областной субсидии депутаты направили на обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма льготной категории граждан, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний. Свыше 30 млн. рублей направили на строительство спортивно-оздоровительных комплексов в Бежицком и Фокинском районах в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области».

Систематизировать нестационарную торговлю

На заседании Брянского городского Совета депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов.

За июнь-июль от Брянской городской администрации поступили предложения о включении в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска 18 мест.

При этом имеют положительные согласования служб и могут быть включены в схему три места.

В Брянский городской Совет поступили предложения об исключении из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска 16 мест. По оценкам специалистов, из заявленных возможно исключение 5 мест.

Депутаты одобрили поступившие заявления об изменении вида специализации двух нестационарных торговых объектов.

Вопросы муниципального имущества

Депутаты рассмотрели и поддержали решение по вопросу о передаче муниципального нежилого помещения в безвозмездное пользование Брянскому региональному отделению общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России». Это помещение используется физкультурно-спортивным объединением на праве безвозмездного пользования более 6 лет. Основные цели деятельности организации — участие в реализации государственной политики в области развития детско-юношеского спорта. Был поддержан и вопрос о передаче в безвозмездное пользование Избирательной комиссии Брянской области муниципальных нежилых помещений. Они используются Избирательной комиссией Брянской области на праве безвозмездного пользования с 2013 года и переданы теперь до 31.12.2024 года. Нежилые помещения используются избирательной комиссией Брянской области для размещения территориальных избирательных комиссий г. Брянска и комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы».

На заседании приняты решения об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Брянской области в муниципальную собственность города Брянска. Речь идёт о здании нового детского сада - ясли на 270 мест по улице Крахмалёва и двух прилегающих к нему земельных участках на территории бывшего аэропорта. Поддержали депутаты вопрос о передаче в муниципальную из государственной собственности Брянской области площади Партизан и сквера Проскурина.

Изменения в Устав города

Также на заседании Брянского городского Совета были приняты изменения в Устав города Брянска. Уточнены вопросы местного значения, полномочия органов местного самоуправления.

В целях противодействия коррупции изменились статьи Устава города, устанавливающие запреты и ограничения для депутатов и муниципальных служащих. В частности, были исключены нормы, разрешающие участвовать в управлении садоводческими, огородническими, дачными потребительскими кооперативами.

Также было решено заменить наименование сайта, на котором размещается информация о деятельности Брянского городского Совета народных депутатов. Ранее он назывался «официальный сайт города Брянска», теперь — «официальный сайт Брянского городского Совета народных депутатов».