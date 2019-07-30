Александр Богомаз: «Главы районов несут личную ответственность за работу медицинских учреждений!»

На еженедельном совещании в областном правительстве 29 июля губернатор Александр Богомаз обратил внимание на режим работы лечебных учреждений области по приему анализов крови.

После обсуждения основной повестки оперативного совещания глава региона подверг критике работу лечебных учреждений, в которых пациент не может сдать кровь в день обращения. После рабочей группы, на которой совместно с жителями Стародубского района обсуждался ход реализации национальных и региональных проектов на территории муниципального образования, люди обратились к губернатору с просьбой разобраться в данной ситуации. По словам пациентов, имеют место факты, когда талон на забор крови для анализа дается не в день обращения, а через несколько дней. Вместе с тем рядом с лечебным учреждением располагается частная клиника, которая предлагает услуги по забору крови прямо в день обращения:

- Такие факты, когда человек приходит сдать кровь, а его записывают через 5–6 дней на сдачу анализов, недопустимы! – подчеркнул губернатор. - Как после этого человек должен относиться к власти? Но самое интересное, что тут же, рядом с поликлиникой, находится частная клиника, где забор крови осуществляется совершенно свободно. А мне объясняют, что нельзя принять всех сразу.

Губернатор поручил главам муниципальных образований взять на личный контроль эту ситуацию:

- И начните свой рабочий день с районных больниц! Поезжайте к 8 утра и посмотрите, как люди сдают кровь, пройдите регистратуру! Ведь мы покупаем новое оборудование современное, строим больницы, будем обучать наших детей в лучшем медицинском вузе страны! А вы не можете решить такие элементарные вопросы, как организовать работу по сбору анализов крови! Каждый глава мне отчитается после того, как посетит пункты сдачи крови в своих районных поликлиниках! Если глава района не в курсе этих фактов, значит он находится не на своем месте! Что касается главврача стародубской больницы, где это все произошло, чтобы через неделю его на этой должности не было! Я вам ставлю задачу взять на контроль эту ситуацию, займитесь районными поликлиниками! Во всех больницах, если человек пришел сдать кровь, значит должен сдать сразу, а не через пять или шесть дней!