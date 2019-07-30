Александр Богомаз проконтролировал ход работ в рамках национальных проектов в Майском парке и ДК БМЗ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, заместители губернатора, руководители профильных департаментов и города Брянска посетили объекты, благоустройство которых ведется в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Культура».

Первым объектом для посещения стал Майский парк. Здесь ведут масштабные работы. На ремонт парка выделено более 90 млн рублей. К сегодняшнему дню уже выполнено более 50% работ по укладке тротуарной плитки на парковых аллеях, продолжается выравнивание газонов завезенным грунтом, ведется подготовка основания под свето-музыкальный фонтан, оборудование которого уже заказано и ожидается его поставка. Также в полном объеме приобретено оборудование для детской площадки. Накануне начались работы по ремонту летней эстрады, здесь полностью обновят сцену и летний зрительный зал. В Майском парке будет оборудован и первый в городе скейт-парк. Работы ведутся с опережением графика, строители планируют завершить реконструкцию к сентябрю.

По решению губернатора Брянской области Александра Богомаза в 2018 году был начат капитальный ремонт Дворца культуры БМЗ - одного из старейших учреждений культуры Брянщины (1929 года постройки). Проект капитального ремонта здания ДК БМЗ реализуется в рамках регионального проекта Брянской области «Культурная среда», являющегося составляющей частью национального проекта «Культура».

Глава региона поставил задачу сделать зрительный зал Дворца культуры БМЗ одним из лучших на Брянщине. Концертный зал ДК БМЗ будет соответствовать всем требованиям безопасности, комфорта и оснащен самым современным световым и звуковым оборудованием.

- ДК годами не ремонтировался, пришел в неприглядное состояние - и крыша текла, и внутри было не все хорошо, и зрительный зал, сами кресла, сцена, двери, окна, все обшарпанное, ободранное, - сказал глава региона. - Были проблемы с теплоснабжением, освещением. В прошлом году было принято решение о начале капитального ремонта ДК БМЗ, начался первый этап с крыши, в этом году еще выделены средства. Во дворце культуры проходят знаковые мероприятия, выступают известные артисты, и к Новому году будут созданы здесь хорошие комфортные условия для жителей Брянска и артистов. Что касается формирования комфортной городской среды, жители Бежицы проголосовали за то, чтобы Майский парк привести в нормальное состояние.

Как обещают строители, свой главный праздник, День города, 17 сентября, Брянск встретит с обновленным парком, любимым многими поколениями брянцев.