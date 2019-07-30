2019-07-31T17:22:17+03:00
Общество

Ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обсудили на совещании у главы региона

Александр Богомаз провел совещание с заместителями
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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29 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз провел совещание со своими заместителями. Главной темой обсуждения стала реализация регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Брянской области, разработаны региональные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», в которых определены целевые показатели региональных проектов. Так, в 2019 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено 1 282 675 085 рублей, в том числе средства федерального бюджета — 926 080 700 рублей, областного бюджета — 296 964 667 рублей, местных бюджетов — 59 629 718 рублей.

У губернатора возник ряд вопросов к службам, контролирующим ремонт и строительство дорог, касающимся сроков проведения торгов по выбору подрядчиков и в целом затягивания сроков работ, а также логистики и контроля объектов.

- Никто из вас не думает над логистикой - в Стародубе завод стоит, а должен быть загружен на весь сезон, это зимой он стоять должен, а не летом! - сказал губернатор. - Почему нет логистики и контроля? Деньги есть, а вы не можете работу организовать! И съезды должны быть сделаны везде, где строятся дороги!

В завершение совещания глава региона еще раз подчеркнул, что должен быть жесткий контроль со стороны управления автомобильных дорог Брянской области на всех объектах, которые сегодня строятся и ремонтируются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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