2019-07-31T17:10:08+03:00
Общество

Состоялась рабочая встреча губернатора Александра Богомаза с председателем профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Натальей Агаповой

Речь шла о развитии сельского хозяйства на Брянщине
Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
Изменить размер текста:

31 июля в областном правительстве состоялась встреча губернатора Александра Богомаза и руководителя профсоюза работников агропромышленного комплекса России Натальей Агаповой. Главной темой обсуждения стало развитие сельского хозяйства на территории области.

В преддверии празднования 100-летия профсоюза работников АПК Александр Богомаз и Наталья Агапова обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса.

- У нас сегодня хорошие показатели в сельском хозяйстве, буквально вчера мы с Владимиром Ивановичем принимали участие в открытии нового цеха по производству сыров в Севске на заводе «Умалат», - сказал глава региона. - Они сейчас по производству мягких сыров четвертые в России, а будут вторыми. И, главное, что они поставляют продукцию не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, у нас активно развивается растениеводство, овощеводство, мясная промышленность.

Председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Наталья Агапова отметила несомненные успехи АПК Брянщины. Кроме того, она подчеркнула и достижения социально-экономического блока, отметив поддержку региональной власти, которая оказывается сферам медицины и образования.

В завершении встречи Наталья Агапова поблагодарила региональные власти за то внимание, которое уделяется в области агропромышленному комплексу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко - о гибели десятков наших туристов в Турции: Хочешь вернуться живым? Сходи перед поездкой к доктору. А на отдыхе забудь про алкоголь и обжорство
Такие советы отпускникам экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы дал в эфире Радио «Комсомольская правда»
Новости 24
На Брянщине нашли два мясных предприятия-фантома
В Брянске появятся зеленые человечки
Об охране правопорядка
Ими гордится Брянск
Имущественные и юридические вопросы
Борис Шапошников стал Почетным гражданином Брянска
Мэр Брянска Александр Макаров поблагодарил депутатов горсовета за работу
Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял участие в открытии нового производственного цеха ЗАО «Умалат»
В Жуковском районе женщина "провела" газ через незаконную врезку
В мглинскую деревню пришел газ
Жители Брянска просят обустроить тротуары на улице Объездной
В Новозыбкове утонул 30-летний мужчина
Брянец Илья Иванюк стал бронзовым призером на чемпионате России по легкой атлетике
В Брянске по делу ТРЦ «Тимошковых» назначили новую экспертизу
В Унече установили памятник молодоженам
Глава администрации Володарского района Николай Лучкин избавился от приставки «и.о»
Брянский боец Виталий Минаков выйдет на поединок 24 августа
В Брянске под колеса иномарки попал 12-летний школьник
Житель Красной Горы напал на знакомую с топором
Жителей дома на улице Ново-Советской в Брянске оставили без воды
Глава Брянска предложил открыть фотоохоту на маршрутчиков-нарушителей
В Клинцовском районе пожилой автомобилист сбил пешехода
В брянском троллейбусе пенсионерка едва не разбила голову
Брянские чиновники продолжают бороться с маршрутчиками
Жительницу Унечского района подозревают в жестоком убийство сожителя