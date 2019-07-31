Состоялась рабочая встреча губернатора Александра Богомаза с председателем профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Натальей Агаповой

31 июля в областном правительстве состоялась встреча губернатора Александра Богомаза и руководителя профсоюза работников агропромышленного комплекса России Натальей Агаповой. Главной темой обсуждения стало развитие сельского хозяйства на территории области.

В преддверии празднования 100-летия профсоюза работников АПК Александр Богомаз и Наталья Агапова обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса.

- У нас сегодня хорошие показатели в сельском хозяйстве, буквально вчера мы с Владимиром Ивановичем принимали участие в открытии нового цеха по производству сыров в Севске на заводе «Умалат», - сказал глава региона. - Они сейчас по производству мягких сыров четвертые в России, а будут вторыми. И, главное, что они поставляют продукцию не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, у нас активно развивается растениеводство, овощеводство, мясная промышленность.

Председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Наталья Агапова отметила несомненные успехи АПК Брянщины. Кроме того, она подчеркнула и достижения социально-экономического блока, отметив поддержку региональной власти, которая оказывается сферам медицины и образования.

В завершении встречи Наталья Агапова поблагодарила региональные власти за то внимание, которое уделяется в области агропромышленному комплексу.