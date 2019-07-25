Губернатор Александр Богомаз принял участие в семидесятом заседании Брянской областной Думы

25 июля в Брянске состоялось семидесятое заседание Брянской областной Думы, заключительное для депутатов шестого созыва.

В заседании Думы приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, вице-губернатор Брянской области Александр Резунов, заместители губернатора Брянской области, федеральный инспектор по Брянской области Михаил Калашников, сенатор Сергей Калашников, прокурор Брянской области Александр Войтович, начальник УФСБ России по Брянской области Николай Рудь, заместитель начальника УМВД России по Брянской области Александр Поздняков, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Брянской области Олег Набока, военный комиссар Брянской области Андрей Соломенцев, председатель Контрольно-счетной палаты Брянской области Варвара Сафронова, первый заместитель председателя правления РОО «Брянское землячество» Николай Кондратов, глава Брянской городской администрации Александр Макаров, глава города Брянска Александр Хлиманков, главы муниципальных образований Брянской области.

На заседании депутаты одобрили кандидатуры на должности мировых судей, приняли изменения в областные законы. Дума присвоила почетные звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Брянской области» руководителям трех сельхозпредприятий. Также депутаты рассмотрели проекты федеральных законов, поступивших из Государственной Думы и законодательные инициативы.

В завершение заседания Владимир Попков поблагодарил депутатов Брянской областной Думы шестого созыва за вклад в законотворческую деятельность на благо жителей Брянской области.

Губернатор Александр Богомаз отметил, что депутатский корпус шестого созыва все это время работал в тесном сотрудничестве с региональной властью:

- Все, что нам удалось сделать, это благодаря тому, что была налажена совместная плодотворная работа. И вся эта работа была направлена на благо, чтобы в каждой отрасли люди почувствовали положительные изменения. Я всегда подчеркивал, что невозможно «нарисовать» деньги, поля, дороги, детские сады, заводы, которые сегодня строятся и развиваются. У нас сегодня работают люди ответственные, знающие. Большая роль в развитии области принадлежит Брянской областной Думе. Важны те законы, которые мы принимаем.