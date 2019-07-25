Александр Богомаз: «Я работаю во благо жителей Брянской области, которые ждут изменений, верят в то, что есть закон, справедливость и власть»

24 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз выступил перед представителями регионального бизнес-сообщества на VII отчетно-выборной конференции Брянской торгово-промышленной палаты и призвал представителей бизнес-сообщества незамедлительно сообщать о фактах коррупции среди чиновников.

В рамках диалога с предпринимателями глава региона затронул тему коррупции, которая недавно обсуждалась во время «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным.

- Не давайте никому взятки! – обратился к участникам конференции губернатор Александр Богомаз. - Вся проблема с коррупцией сегодня в том, что сами предприниматели дают клеркам взятки, а потом идут на попятную. Я как губернатор очень переживаю за это. Приходите ко мне и расскажите, кто и за что требует взятку. Только так мы вместе с вами сможем победить коррупцию. Я работаю во благо жителей Брянской области, которые ждут изменений, верят в то, что есть закон, справедливость и власть.

Глава региона отметил, что сегодня в области созданы равные условия для бизнеса, каждый имеет право участвовать в торгах, обеспечен равный доступ, но некоторые пытаются еще работать как раньше, при прежней власти.