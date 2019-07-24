Брянскую область с рабочим визитом посетил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин

24 июля в Брянскую область приехал президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, чтобы принять участие в VII отчетно-выборной конференции Союза «Брянская торгово-промышленная палата». В рамках рабочей поездки Сергей Катырин встретился с губернатором Александром Богомазом. Сергей Катырин отметил, насколько заметны положительные изменения, происходящие в области в последнее время:

- Во-первых, хочу отметить, что нас встретил благоустроенный, чистый и обновленный Брянск. Видно, что в городе и области много строится дорог. Я, прежде чем ехать к вам, изучил ваши показатели, и хочу сказать, что многому я приятно удивлен. У вас доля предприятий малого и среднего предпринимательства выше, чем в среднем по стране. Развивается стремительно промышленность, сельское хозяйство, меры поддержки для бизнеса действуют. И это за такой период времени, действительно, поражают положительные изменения в области.

Губернатор Александр Богомаз отметил, что 40% всего товарооборота в регионе, это доля предприятий малого и среднего бизнеса.

В ходе состоявшегося диалога обсудили вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории региона. Александр Богомаз рассказал Сергею Катырину о тех мерах поддержки, которые реализуются в Брянской области по поддержке предпринимательства. В свою очередь президент Торгово-промышленной палаты РФ подчеркнул, что такие высокие темпы развития промышленности и сельского хозяйства свидетельствуют о грамотной экономической политике, проводимой руководством региона.