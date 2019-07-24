В правительстве Брянской области обсудили вопрос лицензирования управляющих компаний

В правительстве Брянской области состоялось еженедельное совещание, на котором был рассмотрен вопрос лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами. В совещании приняли участие губернатор Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, федеральный инспектор по Брянской области Михаил Калашников, руководители органов исполнительной власти.

По информации начальника государственной жилищной инспекции Брянской области Руслана Янькова, лицензионной комиссией Брянской области по результатам рассмотрения заявлений о предоставлении лицензии всего выдано 227 лицензий, из них действующих лицензий на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Брянской области по состоянию на 1 июля — 219 лицензий. Особое внимание на совещании было уделено выявлению недобросовестных управляющих компаний. Губернатор Александр Богомаз неоднократно подчеркивал, что в сфере работы управляющих компаний должно быть все прозрачно, а мошенники, попадающие обманным путем в данный бизнес, должны быть наказаны по всей строгости закона.

- Многие общественники, в том числе общественные организации, контролеры, говорили, что при сборе на специальные счета люди сами могли бы распорядиться этими деньгами, но чтобы ими распорядиться на 12-квартирный дом, надо лет сто! Вот и «дораспоряжались»! Я предупреждал, что это путь к разбазариванию денежных средств, это путь в никуда! - подчеркнул губернатор.

Глава региона обратился к федеральному инспектору по Брянской области с предложением подключиться к решению вопроса нарушений в работе управляющих компаний федеральным органам власти:

- Все лазейки для мошенников должны быть закрыты! Одно дело, когда есть региональный оператор и идет общий сбор средств на капитальный ремонт, и совсем другое, когда чуть ли не в каждом доме своя фирма со своим директором и бухгалтером, они ведь сами себя не обеспечат! Деньги собрали и все! Я прошу подключиться федеральные органы к этим вопросам, прокуратуру, УМВД, создать рабочую группу и решить эту проблему в самые короткие сроки.