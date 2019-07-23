Александр Богомаз: «Надо вкладывать в нашу молодежь, в наши будущие медицинские кадры»

В ходе состоявшегося разговора было уделено внимание развитию медицины в регионе, принимаемым областным правительством мерам по развитию сферы здравоохранения. Стоит отметить, что те положительные изменения, которые происходят в областной медицине, не остались без внимания гостей.

- Мы посещаем разные регионы, и хочется отметить, что у вас очень многое делается для развития здравоохранения, в целом для развития социальной сферы: это и ангиографы, которые вы приобретаете для лечебных учреждений, и создание сосудистых центров, и покупка машин скорой помощи. Предоставление жилья врачам - это передовой опыт и для остальных субъектов, - отметила Елена Жидкова.

Губернатор Александр Богомаз подчеркнул, что развитие медицины не было бы возможным без развития промышленности и сельского хозяйства. Рост индекса производства позволяет решать многие социальные вопросы:

- Важно, что без производства «социалки» не будет. И это касается не только медицины. Такой подход позволяет нам развивать медицину - приобретать высокотехнологическое оборудование, новые транспортные средства, делать сложные операции в регионе, не направляя наших жителей в крупные медицинские центры.

В ходе разговора был поднят вопрос подготовки молодых врачебных кадров для учреждений здравоохранения области. Александр Богомаз отметил, что на сегодняшний день вопрос подготовки высокопрофессиональных специалистов открыт, однако для его решения уже делается многое, при этом необходимо обучать будущих врачей, готовить новые кадры с юного возраста. Для этих целей при поддержке нашего земляка - академика, ректора Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петра Глыбочко в Брянске будет открыт один из первых в России предуниверсариев, в котором будут проходить подготовку к поступлению в Первый МГМУ брянские юноши и девушки.

По результатам состоявшейся встречи стороны обменялись идеями по реализации совместных проектов для повышения качества оказания медицинской помощи жителям Брянской области.