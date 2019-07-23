Глава региона Александр Богомаз провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Брянской области. О ситуации в сфере незаконного оборота продукции легкой промышленности на территории Брянской области и мерах, направленных на противодействие незаконному обороту продукции легкой промышленности и улучшение ситуации в этой сфере на территории области рассказал заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления УМВД России по Брянской области — начальник отдела организации применения административного законодательства Дмитрий Лисица.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова сообщила о том, что в 2018 году проводились проверки торговых предприятий, реализующих продукцию легкой промышленности. Проверено 864 партии продукции, из них не соответствовало обязательным требованиям по маркировке 373 партии.

Глава региона Александр Богомаз акцентировал внимание на том, что все нарушения, фигурирующие в докладах выступающих, измеряются не качеством, а количеством. Тогда как должен быть проведен тщательный анализ всех получаемых данных и сделаны соответствующие выводы.

- Доклады у вас хорошие, а действия какие? Главная наша задача - заставить всех работать по закону и грамотно используя бюджетные средства, — подчеркнул Губернатор.

Александр Богомаз также привел в пример ситуацию со строительством и ремонтом дорог, когда за десять лет до 2015 года в Брянской области было капитально построено и отремонтировано 902 километра дорог при бюджете в 16 млрд рублей, а за прошедшие пять лет при бюджете 21 млрд рублей будет построено и капитально отремонтировано, учитывая этот год, 2340 километров автодорог, четыре моста, развязки. При этом подорожало дизтопливо, щебень, битум, но работа организована эффективно, поэтому и получается выполнять такие объемы при одинаковых ресурсах.