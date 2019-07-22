Состоялась рабочая встреча губернатора Александра Богомаза и генерального директора АО «Транснефть-Дружба» Романа Камозина

22 июля состоялась рабочая встреча губернатора Брянской области Александра Богомаза с генеральным директором АО «Транснефть-Дружба» Романом Камозиным. Обсуждался ход реализации соглашения между правительством Брянской области и ПАО «Транснефть». Образовательные и медицинские учреждения региона получили в 2016–2019 годах помощь от ведомства на общую сумму 96 млн рублей. Кроме того, ПАО «Транснефть» третий год реализовывает корпоративную благотворительную программу развития школьного образования. Дочернее общество ПАО «Транснефть» АО «Транснефть-Дружба» помогает образовательным учреждениям 11 регионов, в которых находятся объекты этого огромного предприятия: от Самарской области до Брянской и Белгородской.

- К 1 сентября сразу в трех брянских школах - школе № 3 Унечи, Лопушской и Выгоничской - будут отремонтированы и оснащены самым современным лабораторным и компьютерным оборудованием классы физики, химии и математики, - сообщил Роман Камозин. - На это выделено более 15 млн рублей. Ремонт ведется под контролем наших строительных подразделений, им хорошо помогают районные власти.

Губернатора заинтересовал новый проект АО «Транснефть-Дружба». В Брянске, на базе производственно-эксплуатационного управления предприятия, начинается производство современных, экономичных и надежных блочно-модульных котельных. Первые три котельные должны быть готовы уже в этом году. Глава региона выразил надежду, что эти котельные будут востребованы не только на объектах «Транснефти», но и в других сферах промышленности, ведь любое новое производство - это новые рабочие места и дополнительные налоги в региональный бюджет.