В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Брянской области благоустроят 62 общественных пространства

22 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз провел совещание со своими заместителями. Речь шла о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе.

С информацией о благоустройстве общественных территорий в муниципальных образованиях выступил директор департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области Олег Андрианов.

С 2017 года на территории Брянской области реализуется приоритетный проект «Комфортная городская среда». Общий объем финансирования на эти цели составил 590,5 млн рублей, в том числе 504,5 — федеральный бюджет, 53,1 — областной бюджет, 32,8 — бюджеты муниципальных образований. За период 2017–2018 годов благоустроено 268 дворовых и 53 общественных территорий. В реализации программы приняли участие 34 муниципальных образования. В общественных обсуждениях проектов благоустройства приняли участие более 300 тыс. жителей области.

Александр Богомаз также поднял вопрос строительства очистных сооружений в муниципальных образованиях. Впервые за последние годы правительство Брянской области приняло решение о проведении в муниципальных образованиях масштабной реконструкции и строительства очистных сооружений. Программа рассчитана на шесть лет, в 2019 году такие объекты будут построены в Навле, Почепе, Рогнедино, Трубчевске. На это предусмотрено 275 млн рублей. Всего будет построено 18 и реконструировано три объекта в 21 муниципальном образовании. Областной бюджет направит на эти цели 1,750 млрд рублей.

Кроме того, обсуждалась подготовка коммунального хозяйства региона к отопительному периоду. Как сообщил Олег Андрианов, 65% котельных, отапливающих социально значимые объекты и жилищный фонд, уже готово к зиме, в области ведется плановая работа по замене тепловых сетей — в этом году уже заменено 40 км сетей, отработавших нормативный срок службы. Эта работа будет продолжена.