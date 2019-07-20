19 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по Брянской области по итогам первого полугодия 2019 года, которое провел начальник УМВД России по Брянской области Владислав Толкунов.

С докладом об итогах работы УМВД России по Брянской области и его территориальных подразделений выступил начальник УМВД Владислав Толкунов. Он поблагодарил руководителей исполнительной и законодательной власти области, а также муниципалитетов за понимание и поддержку в решении вопросов соблюдения законности и правопорядка на территориях, которые являются совместным ведением как полиции, так и органов местного самоуправления.

Владислав Толкунов отметил, что в настоящее время на территории муниципальных образований действуют 57 программ профилактической направленности. Результатом совместной работы полиции и органов власти и стало сохранение контроля над оперативной обстановкой, а также отсутствие грубых нарушений общественного порядка в период проведения крупных массовых мероприятий минувшего полугодия.

Начальник УМВД России по Брянской области сделал акцент на необходимость совместного решения приоритетных задач, стоящих перед органами внутренних дел и органами власти. Это противодействие преступлениям в сфере экономики и коррупционным проявлениям, терроризму и экстремизму, борьба с незаконной миграцией, популяризация государственных услуг, профилактика подростковой преступности, стабилизация обстановки в сфере безопасности дорожного движения, повышение уровня общественного доверия к деятельности полиции.

- Судьба Брянщины и история правоохранительных органов региона неразрывно связаны, - сказал на заседании губернатор Александр Богомаз. - 5 июля мы праздновали 75-летие Брянской области, а 13 июля такой же юбилей отмечало региональное управление МВД. Все эти годы вы - сотрудники управления - были надежными защитниками правопорядка, гарантом безопасности жителей Брянской области, верными хранителями лучших традиций служения Родине. Это очень важно, ведь порядок и безопасность - залог процветания. Подчеркну, что на особом контроле по-прежнему должны оставаться вопросы, связанные с профилактикой, пресечением и раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений, а также выявление преступлений коррупционной направленности. Коррупционеры должны понимать, что ведется борьба, причем не виртуальная, а реальная. От этого зависит самое важное - доверие наших граждан к власти и уверенность в завтрашнем дне.

Губернатор передал благодарность правительства региона начальнику Управления МВД России по Брянской области Владиславу Толкунову и личному составу за достигнутые результаты в оперативно-служебной деятельности.