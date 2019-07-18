Александр Богомаз принял участие в пленарном заседании Шестого форума регионов России и Беларуси

18 июля президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко приняли участие в работе Шестого форума регионов России и Беларуси. Тема форума в этом году - межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов двух стран.

На Шестом форуме представлены 70 субъектов России и все регионы Белоруссии, в его работе принимают участие более тысячи представителей двух государств, в том числе официальные делегации верхних палат парламентов. В составе брянской делегации губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, директор департамента культуры Брянской области Елена Кривцова.

Перед началом пленарного заседания Александр Богомаз провел на полях Форума ряд важных встреч с руководителями приграничных регионов России и Беларуси - с председателем Минского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко, председателем Витебского областного исполнительного комитета Николаем Шерстневым. Состоялись встречи с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Игорем Петришенко, губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

Комментируя итоги Форума, Александр Богомаз отметил:

- Брянская область - приграничный регион, мы самые близкие друзья белорусам. Сегодня обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества. Как сказали наши президенты, основа - это те связи, которые возникают между регионами, жителями, предприятиями. Красной нитью проходит тема культурного сотрудничества, мы наследники великой страны, великого советского народа. И в память о тех победах, которые завоевали наши предки, через нашу молодежь, через сотрудничество мы должны передать следующим поколениям. Эти задачи звучали на всех площадках Форума и будут претворены в жизнь. У нас хорошие связи между перерабатывающими предприятиями, сельхозпроизводителями, работают совместные предприятия. По первому полугодию товарооборот вырос, и это говорит о том, что мы делаем взаимовыгодные шаги вперед. Цифры говорят о том, что мы движемся в правильном направлении.