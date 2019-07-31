2019-07-31T11:34:03+03:00
Общество

В Брянске 4 августа отметят День железнодорожника

В этом году также отпразднуют 60-летие МЖД
Поделиться:
4 августа в Брянске в парке культуры железнодорожников пройдет большой праздник.4 августа в Брянске в парке культуры железнодорожников пройдет большой праздник.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянской области День железнодорожника и 60-летие МЖД будут праздновать с 2 по 4 августа.

2 августа в 14:00 в Брянске во Дворце культуры железнодорожников пройдет торжественное собрание, на котором работники и ветераны получат заслуженные награды.

3 августа на привокзальной площади в Унече пройдет праздничный концерт. А также состоится чествование лучших работников железнодорожного узла.

4 августа в Брянске в парке культуры железнодорожников пройдет большой праздник. Гостей ждут спортивные соревнования, танцы, выступления городских творческих коллективов и специальная программа для детей. Кроме того, в парке будет работать интерактивная историческая площадка с фотозоной, сообщают в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24