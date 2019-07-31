В Брянске 4 августа отметят День железнодорожника

В Брянской области День железнодорожника и 60-летие МЖД будут праздновать с 2 по 4 августа.

2 августа в 14:00 в Брянске во Дворце культуры железнодорожников пройдет торжественное собрание, на котором работники и ветераны получат заслуженные награды.

3 августа на привокзальной площади в Унече пройдет праздничный концерт. А также состоится чествование лучших работников железнодорожного узла.

4 августа в Брянске в парке культуры железнодорожников пройдет большой праздник. Гостей ждут спортивные соревнования, танцы, выступления городских творческих коллективов и специальная программа для детей. Кроме того, в парке будет работать интерактивная историческая площадка с фотозоной, сообщают в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

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