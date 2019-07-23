Акционерное общество «Клинцовский автокрановый завод» показало свои достижения на «Дне поля – 2019»

В Брянской области в десятый раз прошла масштабная агропромышленная выставка «День поля – 2019». На смотре свою продукцию представили больше 250 ведущих предприятий региона. Ежегодно его посещают больше 10 тысяч человек, в том числе и официальные делегации администрации президента и правительства. Одним из постоянных участников выставки является акционерное общество «Клинцовский автокрановый завод». Это предприятие, которое вот уже 90 лет выпускает автомобильные, гусеничные краны, краныподъемники, автогидроподъемники, известные не только в Брянской области, но и за ее пределами. Как говорят на заводе, «День поля» – это отличная площадка, чтобы показать свои достижения и познакомить покупателей с новинками.

В этом году на смотре АО «КАЗ» продемонстрировало новый телескопический автогидроподъемник АГП18 «КЛИНЦЫ». Это представитель наиболее массового на рынке класса техники с высотой подъема 18 метров. Машину можно использовать в городских условиях. Она предназначена для подъема на высоту рабочих с материалами и инструментом во время ремонтных, строительномонтажных и других работ, а также обслуживания зданий.

Автогидроподъемник представляет собой телескопическую стрелу с рабочей платформой. В качестве базового шасси можно использовать большинство среднетоннажников – от бюджетного ГАЗона до иномарки. Например, модификация, выпускаемая на шасси ГАЗ33086, имеет полный привод, что дает возможность эксплуатировать ее на плохих дорогах. К тому же машина оснащена 2рядной 5местной кабиной, где можно перевозить бригаду рабочих.

АГП18 обеспечивает работу в секторе 250 градусов на высоте до 18 метров и горизонтальном вылете до 13 метров. Кроме того, разработчики предусмотрели эксплуатацию ниже уровня горизонта. Грузоподъемность рабочей платформы составила 300 килограммов. Ее электроизоляция – до 1000 вольт. Удобство управления обеспечивается двумя пультами: на рабочей и поворотной платформах. Машина, как отмечают разработчики, проста в эксплуатации и техническом обслуживании.

На «Дне поля» губернатор Брянской области Александр Богомаз и почетные гости посетили экспозицию акционерного общества «Клинцовский автокравый завод». Они высоко оценили работу новейшего автогидроподъемника.

Предприятие всегда славилось своей способностью не только отвечать на запросы потребителей, но и оперативно реагировать на новые вызовы рынка, а также предвидеть его потребности.

Представители завода рассказали гостям выставки еще об одной новинке. Это более мощная модель – коленчатотелескопический автогидроподъемник АГП36 «КЛИНЦЫ» с высотой подъема 36 метров. Машина будет обслуживать высотные сооружения. Одним из ее преимуществ является универсальность. В зависимости от типа шасси подъемник можно применять в различных дорожных условиях. К популярным вариантам относят внедорожник КамАЗ43118. Компактная конструкция стрелы в транспортном положении делает машину удобной при работе в городе.

Важной характеристикой автокрана является большой боковой вылет: 23,5 метра при работе в заднем секторе (260 градусов) и 18 метров – в переднем секторе (100 градусов). Показатели бокового вылета у АГП36 – одни из лучших в своем классе. Машина сможет работать там, где нельзя подъехать близко к рабочей площадке, а также доставить людей в труднодоступные места. Кроме того, благодаря большому боковому вылету подъемник, не передвигаясь, способен обслуживать несколько сооружений.

АГП36 оснащен платформой с углом поворота 360 градусов, 3секционной телескопической стрелой и двумя управляемыми коленами. Эти решения позволяют значительно расширить рабочую зону. В свою очередь, нижний подвес платформы в комплексе с управляемыми коленами обеспечивает работу ниже уровня земли.

Максимальная грузоподъемность рабочей платформы составляет 400 килограммов. Очевидным плюсом является поворот рабочей платформы на ±90 градусов. Электроизоляция рабочей платформы позволяет работать на ЛЭП с напряжением до 1000 вольт. Благодаря пульту дистанционного управления подъемником можно управлять с земли, а с другого пульта – выполнять точное позиционирование вблизи.

Акционерное общество «Клинцовский автокрановый завод»

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