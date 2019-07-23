2019-07-23T11:26:09+03:00
Экономика

Более 500 сотрудников Брянскэнерго прошли обучение в первом полугодии 2019 года

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Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
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В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги по обучению персонала за первое полугодие 2019 года. За отчетный период на эти цели было направлено более 2, 5 млн. руб.

За шесть месяцев текущего года обучение прошли 575 сотрудников филиала. В целях обеспечения непрерывного своевременного, систематического и целенаправленного повышения квалификации в филиале проводилась подготовка работников на базе собственного учебного класса, таким образом квалификацию повысили 260 работников. Профессиональную переподготовку прошли 28 человек, 105 - получили вторую профессию. Еще 24 человека успешно прошли обучение, в результате которого им была присвоена профессия «Электромонтер».

Новые знания в области промышленной безопасности получили 72 человека. Безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте обучились 24 энергетика, два из низ них прошли аттестацию в качестве членов комиссии по безопасному выполнению работ на высоте. 28 сотрудников прошли обучение и проверку знаний по направлению охраны труда. Профессиональную контраварийную подготовку и курс по защитному вождению в первом полугодии прошли 45 водителей и электромонтеров с совмещением профессии водителя.

Основная часть сотрудников получали новые знания в профильных центрах переподготовки и учебных заведениях, с которыми Брянскэнерго сотрудничает на протяжении многих лет. Так, в настоящее время группа энергетиков филиала обучается в филиале ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет МЭИ» в городе Смоленске, с которым Брянскэнерго связывает более чем тринадцатилетнее сотрудничество. Она проходит полуторогодовалое обучение по курсу «Электроэнергетика и электротехника». Обучающий курс закончится в мае 2020 года.

Во втором полугодии 2019 года по разным образовательным программам планируется обучить еще более пятисот сотрудников Брянскэнерго. По словам начальника управления по работе с персоналом филиала Анны Грибовой, обучение сотрудников – в числе приоритетных направлений деятельности филиала. Ведь, высокий уровень их знаний и профессионализма является обязательным условием обеспечения надежного бесперебойного энергоснабжения потребителей Брянской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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