В Брянской области стали меньше грабить, но больше брать взяток

В УМВД России по Брянской области подвели итоги работы за полгода. Об этом говорили на расширенном заседании коллегии, которое состоялось 19 июля.

В Брянской области за шесть месяцев на 4,2 процента выросло количество зарегистрированных преступлений. Это связывают скорее с работой полиции, а не с активизацией преступников. В целом уровень преступности в регионе меньше общероссийского – 613,7 преступлений на 100 тысяч жителей против 688,7 преступлений по стране.

Брянцы стали меньше грабить, разбойничать и причинять тяжкий вред здоровью. В регионе меньше зарегистрировали краж и вымогательств. Снизилась преступность на улицах.

Но в Брянской области активизировались сетевые мошенники. В два раза выросло количество подобных преступлений – их зарегистрировали больше 400. Жители региона за полгода перевели мошенникам больше 30 миллионов рублей.

За шесть месяцев полицейские выявили 450 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъяли 20 килограммов наркотиков.

Увеличилось количество экономических преступлений. В три раза больше выявили легализации доходов, полученных преступным путем. Впервые с 2014 года завели уголовные дела на организаторов и участников преступных сообществ, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Преступный доход одной группы составил 54 миллиона рублей, другой – 22,5 миллиона рублей.

Брянская область занимает четвертое место в Центральном федеральном округе по взяткам. Перед нами только Москва, Московская и Воронежская области.

- Начальник УМВД России по Брянской области назвал приоритетные задачи для брянской полиции и органов власти, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Это противодействие экономическим и коррупционным преступлениям, терроризму и экстремизму, борьба с незаконной миграцией, профилактика подростковой преступности и безопасность дорожного движения.

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