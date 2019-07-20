В Брянске прошел воздушный праздник в честь летчика Павла Камозина

В Брянске в субботу, 20 июля, прошел воздушный праздник в честь военного летчика, дважды Героя Советского Союза, Почетного гражданина нашего города Павла Камозина. Он состоялся на аэродроме ДАСААФ в Бежице. Праздник посвятили 102-й годовщине со дня рождения Павла Камозина, которую отметили 16 июля.

Для зрителей устроили показательные выступления парашютисты. В небо поднялись маленькие спортивные самолеты. На поле выступили авиамоделисты с самолетами, которые они сконструировали сами. На сцене зрителей развлекали творческие ансамбли: «Околица», «Любава», «Вязанки», «Ивушки» и другие.

Постоянным гостем праздника в честь Павла Камозина становится брянский космонавт Виктор Афанасьев. Приехал он в Брянск и в этот раз.

После окончания демонстрационных полетов и показательных выступлений все желающие могли увидеть наш город с высоты птичьего полета. Летчики выполняли экскурсионные полеты.

Брянский аэроклуб ДОСААФ носит имя Павла Камозина. Сам летчик в 1934 году начал обучаться летному делу именно здесь. И получил путевку в небо. Во время войны он лично сбил 35 вражеских самолетов. А в одном из них летели 18 гитлеровских генералов.

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