Брянскэнерго напоминает о необходимости соблюдения правил электробезопасности

Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» обращает внимание жителей Брянской области на то, что по статистике, во время летних каникул число случаев травматизма среди детей и подростков значительно возрастает.

Энергетики Брянскэнерго напоминают, что главные причины трагических происшествий с детьми – баловство, невнимательность и незнание правил электробезопасности. В связи с этим сотрудники энергопредприятия обращаются к родителям: чтобы не случилось беды, соблюдайте сами правила электробезопасности и учите этому детей!

Кроме соблюдения элементарных правил электробезопасности при нахождении вблизи энергообъектов и при использовании электроприборов, взрослым необходимо тщательно подходить к выбору игрушек для детей, так как некоторые из них, при неправильной эксплуатации, могут привести к травмам и даже гибели несовершеннолетних! Это касается радиоуправляемых игрушек, пиротехники, змеев и воздушных шаров, запускаемыми под линиями электропередач (ЛЭП). Неосторожные действия в охранной зоне ЛЭП и подстанций могут привести к электротравме!

Также необходимо рассказать детям о предупреждающих знаках и плакатах - «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай – убьёт!», закрепленных на электроустановках. Они несут информацию о смертельной опасности!

Взрослые должны четко уяснить сами и научить детей следующим правилам - КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Касаться железобетонных опор ЛЭП, так как в случае технической неисправности объект может находиться под напряжением.

- Залезать на опоры ЛЭП и кровлю гаражей с открытой электропроводкой.

- Проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода и коммуникации.

- Открывать лестничные электрощиты и вводные электрощиты в зданиях.

- Удить рыбу в охранной зоне ЛЭП. Потому что расстояние от земли до проводов составляет 6–7 метров, а длина удочки достигает 7 метров. Минимально допустимое расстояние до ЛЭП – 1 метр (для ВЛ-110 кВ), поэтому ловить рыбу под ЛЭП смертельно опасно. Во время смены места рыбной ловли во избежание случайного прикосновения к проводам ЛЭП необходимо передвигаться, предварительно сложив удилище.

- Подходить к оборванным проводам на расстояние ближе 8–10 метров. Вокруг такого провода возникает опасная зона «шагового напряжения», выходить из которой следует исключительно «гусиным» шагом».

- Делать сэлфи вблизи энергообъектов; запрещается залезать на опоры ЛЭП, рядом с электрооборудованием использовать палку для селфи. При подъеме монопода вверх, сокращается расстояние до токопроводящих элементов электросети, что может привести к поражению электрическим током.

- Делать граффити на энергообъектах, ломать или закрашивать предупреждающие об опасности знаки! В процессе рисования подросток может случайно дотронуться до токоведущей части энергообъекта или приблизиться на недопустимое расстояние к ней и погибнуть.

ВАЖНО!

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону «Прямой линии» энергетиков 8 800 50 50 115. Звонок бесплатный. Бдительность и своевременное информирование энергетиков о неполадках на энергообъектах, поможет избежать беды и сохранит человеческие жизни!!!