2019-07-19T16:11:30+03:00
Экономика

Струдотряд «Синергия 32» несет трудовую вахту в Брянскэнерго

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Будущие энергетики принимают активное участие в волонтерской деятельности регионаБудущие энергетики принимают активное участие в волонтерской деятельности региона
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Члены студенческого энергетического отряда (СЭО) «Синергия 32» филиала «Россети Центр Брянскэнерго» несут трудовую вахту в 12 районах Брянской области. Наибольшее количество студентов осваивают азы профессии в Дубровском, Клинцовском и Почепском районах электрических сетей (РЭС) филиала, а также в службе подстанций.

Ребята под руководством опытных наставников – сотрудников Брянскэнерго - выполняют работы по обновлению диспетчерских наименований, участвуют в плановых осмотрах воздушных линий (ВЛ) и трансформаторных подстанций (ТП) 10/04 кВ; проведении ревизии и ремонте оборудования ТП и силовых трансформаторов 10/0,4 кВ; выверке электрических схем подразделений, занесении данных в корпоративные базы данных, а также снятии показаний приборов учета населения. Так с начала несения трудовой вахты членов СЭО в Почепском РЭС при их участии проведено более 300 обходов домовладений потребителей района потребителей с целью выявления фактов безучётного потребления электрической энергии. Ребята, работающие в службе линий, участвуют в благоустройстве территорий на подстанциях «Сталелитейная», «Мичуринская» и «Городищенская», являющиеся основными центрами питания жилых кварталов и объектов культурной и социальной сферы Бежицкого и Советского районов Брянска.

Будущие энергетики принимают активное участие в волонтерской деятельности региона – они участвовали в проведении субботника в Государственном природном биосферном заповеднике «Брянский лес», а также социальной жизни филиала. Студотрядовцы в этом году впервые участвовали в акции сдачи крови, которая для сотрудников Брянскэнерго является традиционной - «Дни донора» проходят в филиале дважды в год, начиная с 2009 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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