2019-07-25T12:43:23+03:00
Общество

Брянские следователи отмечают свой профессиональный праздник

Коллег поздравил и.о. руководителя регионального управления Евгений Завалов
Мария Дедкова
Поделиться:
25 июля 1713 года Петра I подписал указ «О создании следственной канцелярии гвардии майора Михаила Волконского»25 июля 1713 года Петра I подписал указ «О создании следственной канцелярии гвардии майора Михаила Волконского»Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В четверг, 25 июля, брянские следователи отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 1713 году Петра I подписал указ «О создании следственной канцелярии гвардии майора Михаила Волконского».

Своих коллег поздравил и.о. руководителя брянского следственного управления Евгений Завалов:

- Поздравляю следователей Следственного комитета России, ветеранов следствия, следователей следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности России с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации! В этот праздничный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и оптимизма, неиссякаемой жизненной энергии и душевного равновесия, уверенности в будущем, удачи и новых профессиональных успехов во благо нашего Отечества.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Убийство на спор и бегающие глаза «лесного маньяка»: откровенный рассказ следователя со стажем в четверть века о своих буднях
«КП» в День сотрудника органов следствия публикует воспоминания Анаит Мелкумовой, которая рассказала о самых запомнившихся ей случаях в карьере
Новости 24
В Брянске на переулке Пилотов сгорел автомобиль
В Брянской области уменьшили транспортный налог для многодетных семей
Жители Брянской области держат в банках 117,5 миллиарда рублей
Губернатор Брянской области Александр Богомаз призвал бизнесменов оперативно сообщать о коррупции во власти
В Брянске ливень затопил центральные улицы
«Чистая планета» приглашает арендаторов в Дом Боровича
Житель Клинцов получил судимость за незаконную рыбалку
В Брянске разыскивают 55-летнего наркоторговца
В Брянске фирма задолжала работникам больше миллиона рублей
В Брянске на улице Академика Королева сбили 16-летнюю велосипедистку
В этом году в Брянской области заменят почти 55 километров труб
В Унече поймали опасного преступника, который пытался украсть продукты из магазина
В Брянске задержали таджика с наркотиками