В четверг, 25 июля, брянские следователи отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 1713 году Петра I подписал указ «О создании следственной канцелярии гвардии майора Михаила Волконского».

Своих коллег поздравил и.о. руководителя брянского следственного управления Евгений Завалов:

- Поздравляю следователей Следственного комитета России, ветеранов следствия, следователей следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности России с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации! В этот праздничный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и оптимизма, неиссякаемой жизненной энергии и душевного равновесия, уверенности в будущем, удачи и новых профессиональных успехов во благо нашего Отечества.

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