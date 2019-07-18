2019-07-18T11:11:11+03:00
Экономика

Брянскэнерго напоминает жителям Брянской области правила поведения во время грозы

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ПАО «Россети»ПАО «Россети»
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В Брянской области установилась теплая погода с возможным возникновением ливней и гроз. В рамках профилактической работы по предупреждению несчастных случаев со сторонними лицами на объектах электросетевого хозяйства филиал «Россети Центр Брянскэнерго» напоминает жителям Брянщины о необходимости соблюдения правил поведения во время прохождения грозового периода:

1. Нельзя приближаться к энергооборудованию и линиям электропередачи.

2. Если гроза застала под открытым небом, необходимо как можно быстрее укрыться (по возможности) в автомобиле с жесткой крышей или в помещении; нельзя прятаться в небольших строениях (навесах), матерчатых палатках или под одиноко стоящим деревом.

3. Если до убежища далеко – необходимо пригнуться (держась поодиночке); желательно укрыться в каком-нибудь углублении; ноги нужно держать вместе, снять все металлические предметы с головы и тела. Нельзя ложиться на землю, но при этом постараться не оказаться самой высокой точкой на местности.

4. Во время грозы запрещено запускать воздушных змеев или авиамодели.

5. Нельзя держать в руках длинные токопроводящие предметы, например, удочки, зонты или сельскохозяйственные инструменты; прикасаться к металлическим сооружениям.

7. Запрещено ездить верхом, на велосипеде или машине с открытым верхом. При движении на машине, необходимо снизить скорость и остановится, но подальше от таких высоких предметов, как деревья и высоковольтные линии электропередачи.

9. Нельзя купаться. Если вы плаваете на лодке – как можно скорее причальте к берегу, укройтесь под высокой постройкой (мостом или пристанью).

10. Находясь во время грозы в помещении, следует держаться подальше от окон, электроприборов, а также труб и другой металлической сантехники.

11. Запрещено разговаривать по мобильному телефону. Если нужно вызвать службы экстренной помощи – говорите емко и как можно короче.

13. Перед грозой необходимо отключить внешние антенны и выключить из розетки радиоприемники и телевизоры; отсоединить модемы и источники питания.

Следует держаться в стороне от электроприборов. Четкое следования правилам поведения во время грозы поможет сохранить вашу жизнь и здоровье!

ИСТОЧНИК KP.RU

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