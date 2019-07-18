Руководители Брянской области возложили цветы на могилы погибших подводников

Руководители Брянской области возложили цветы на могилы погибших в Баренцевом море подводников. Брянская делегация приехала в Санкт-Петербург на форум. Члены команды научно-исследовательского глубоководного аппарата похоронены на Серафимовском кладбище. Александр Богомаз, Владимир Попков и Геннадий Лемешов почтили память моряков минутой молчания, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

6 июля на Серафимовском кладбище похоронили 14 подводников, погибших после ЧП на глубоководной атомной станции. Среди них двое уроженцев Брянской области. Капитан II ранга Дмитрий Соловьев родился в 1982 году в Почепе. В 2004 году окончил электротехнический факультет Военно-морского инженерного института. Служил в составе экипажа глубоководной атомной станции АС-31. Владимиру Соловьеву посмертно присвоили звание Героя России. Указ подписал Владимир Путин.

Капитан I ранга Сергей Данильченко родился в поселке Климово в 1981 году. В 2003 окончил Тихоокеанский военно-морской институт имени С. О. Макарова. Был гидронавтом центра в Санкт-Петербурге. Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством II степени». Посмертно моряка наградили орденом Мужества.

На Серафимовском кладбище покоятся и моряки подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Среди них тоже были уроженцы Брянской области: Алексей Коробков и Виталий Солорёв.

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