ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» прекратило поставку газа на котельную в п. Путевка Брянского района

ООО «Газпром межрегионгаз Брянск», действуя в рамках законодательства Российской Федерации, вынуждено было прекратить поставку газа на котельную, расположенную по адресу: Брянский район, п. Путевка, ул. Луговая, д. 1Г в связи с отсутствием договорных отношений.

Действие договора поставки газа, ранее заключенного между ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» и ООО «УК «Путевка», прекращено по инициативе компании «УК «Путевка», имеющей задолженность за газ, поставленный на котельную в период с марта 2018 г. по июнь 2019 г.

Не смотря на задолженность в сумме более 8 млн руб., учредителем ООО «УК «Путевка» создано новое юридическое лицо – ООО «Тепло – Эко», которому котельная передана в аренду. Руководителем ООО «УК «Путевка» и ООО «Тепло – Эко» является одно и то же лицо.

Договор поставки газа ООО «Тепло – Эко» с ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» не заключало.