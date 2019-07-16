ОАО «Консервсушпрод»: Есть чем гордиться!

В субботу, 13 июля, в поселке Кокино Выгоничского района развернулась традиционная агропромышленная выставкадемонстрация «День Брянского поля – 2019». Крупнейшее сельскохозяйственное событие проходило на брянской земле уже в десятый раз. Свою продукцию представили ведущие местные производители, в числе которых было одно из старейших предприятий региона – ОАО «Консервсушпрод».

«Сырный привет на завтрак и обед»

…Десятки подворий и тысячи гостей. «День Брянского поля», по информации областного правительства, ежегодно собирает до 10 тысяч человек. Среди них – первые лица страны и региона, представители российского и иностранного агробизнеса.

На выставке под открытым небом продемонстрировали технические и технологические инновации в сфере сельского хозяйства, современную технику, передовые сорта сельхозкультур и другие «полевые» достижения. Кроме того, можно было попробовать и приобрести свежую продукцию брянских предприятий.

…На подворье «Консервсушпрод» гостей встречали уже полюбившейся покупателям продукцией. В большом ассортименте была представлена «молочка» от известного российского бренда «Азбука вкуса»: кефир, молоко, сметана, питьевые йогурты…

На сегодняшний день это одно из самых перспективных направлений деятельности стародубского предприятия, которое поставляет молочную продукцию не только на территорию Брянской области, но и по всей России.

– Мы используем только натуральные ингредиенты, – рассказала химик технологической лаборатории ОАО «Консервсушпрод» Алина Зубенок. – Предприятие перерабатывает в основном брянское сырье – мясо, овощи, молоко. Что касается молочной продукции, то главный поставщик молока ООО «Русское молоко» – наше дочернее предприятие, которое и создавалось для того, чтобы быть гарантированным поставщиком качественного сырья для производства молочной продукции.

На «полевых» прилавках ОАО «Консервсушпрод» также можно было увидеть линейку сыров. В их числе – полутвердые и плавленые сорта. «Фараон», «Гауда», «Элитный», «Голландский», сыр плавленый с грибами, со вкусом креветок в блистерной упаковке – всего 18 видов сыров.

В магазине сырная продукция брянского предприятия представлена торговой маркой «Сырный привет на завтрак и обед».

«Наборы туриста» и любимые консервы

Украшением выставки стала консервация «Гурманыч» от ОАО «Консервсушпрод». Чего тут только не было! И маринованные томаты, и соленые огурчики с зеленью, и консервированный горошек с кукурузой, и фирменная тушеная свинина и говядина…

По словам представителей предприятия, заготовки делают исключительно по домашним рецептам.

Еще один хит – линейка первых блюд «Обеду час». Борщ со свежей капустой и мясом, гороховый суп с копченостями, рассольник… Готовые супы станут настоящей находкой в обеденный перерыв или на пикнике – достаточно разогреть банку.

Качество, которому доверяют!Фото: Ольга УМАРОВА

Предприятие предлагает три вида майонезов: на перепелином яйце, с лимонным соком и оригинальный. Кетчупы – «Шашлычный», «Барбекю» и «Томатный». В составе этой линейки также нет консервантов и загустителей, а для приготовления кетчупов используются только спелые помидоры и специи.Одна из самых молодых серий предприятия – кетчупы и майонезы, которые выпускают на предприятии под брендом «Шеф меню». За пару лет существования на рынке, данная продукция уже успела обратить на себя внимание покупателей.

Отдельно стоит сказать о торговой марке быстрого питания «Бизнес повар». В отличие от традиционных полуфабрикатов ОАО «Консервсушпрод» предлагает полноценный завтрак, обед и ужин.

Разнообразие линейки велико: гуляш с гречкой и картошкой, плов, мясо с овощами, рис с фрикадельками, курица с рисом и многое другое. Как и линейка «Обеду час», перед употреблением блюдо нужно только разогреть – то, что нужно для делового человека или занятой хозяйки!

Большая история современного предприятия

Подводя итоги, можно сказать, что по разнообразию продукции предприятие сочетает в себе полноценный овощной и мясной консервный заводы. Все товары неоднократно отмечали высокими наградами на агропромышленных форумах и выставках. И все это разнообразие можно приобрести в магазинах по доступным ценам.

Несмотря на регулярное пополнение продукции и активное внедрение современных технологий, ОАО «Консервсушпрод» – «старожил» на брянской земле. В этом году предприятие перешагнуло 90летний рубеж!

Его история началась в далеком 1929 году. Поначалу это был небольшой овощесушильный завод, где перерабатывали картофель в крахмал. В начале войны предприятие разрушили, и только спустя два года его удалось частично восстановить.

В конце 50х началась новая эпоха стародубского завода. Он приобрел статус крупнейшего производителя сушеных овощей в СССР. Продукцию поставляли Министерству внутренних дел и Министерству обороны СССР.

И в наши дни ОАО «Консервсушпрод» не сдает лидирующих позиций. Цеха предприятия оснащены эффективными производственными линиями, благодаря которым возможно выпустить максимально широкий ассортимент продукции.

В рамках госконтрактов брянская продукция поступает в Министерство обороны России, Пограничную службу ФСБ России и другие ведомства. А в Арктику и на Дальний Восток ее доставляют в специальной упаковке.

…Но, конечно, главный выбор делают сами люди, которые либо только знакомятся с продукцией ОАО «Консервсушпрод», либо уже давно отдали ей предпочтение. Ведь именно покупательская любовь – настоящий двигатель торговли.