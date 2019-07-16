ООО «Брасовские сыры»: Качество на все времена

«День Брянского поля – 2019» – большое событие не только для местных аграриев, но и для производителей, которые «кормят» всю область. В этом году выставкадемонстрация под открытым небом проходила в десятый раз в поселке Кокино под Выгоничами. По традиции она собрала десятки известных брeндов, которые представили свою новую и уже знакомую покупателям продукцию. Достойное место на выставке заняло и ООО «Брасовские сыры».

Ностальгия по ГОСТу

– Мне, пожалуйста, половинку «Сметанкового»...

– А сколько стоит головка «Маасдама»?

– Берите, угощайтесь на здоровье!

Возле подворья брасовского сырзавода – непрерывный поток покупателей. И это за два часа до официального открытия мероприятия.

В этом году компания представила на ежегодной сельхозвыставке новую торговую марку «Гастроном №1». Это «пилотный» проект, с которым предприятие впервые вышло в «День поля».

Под новой торговой маркой выпускают сгущенное молоко. Да не простое, а в лучших традициях советского прошлого.

– Наше сгущенное молоко с «ностальгией», – рассказала руководитель отдела локальной сети и дистрибьюции ООО «Брасовские сыры» Татьяна Землянская. – Помимо названия и «раритетной» упаковки, к прошлому отсылает качество. Это натуральный продукт, по которому сейчас особенно скучает старшее поколение.

Кроме «советской» сгущенки, в новую марку входит настоящее гостовское сливочное масло.

Еще одна новинка, которую брасовские сыроделы представили в Кокино, – сыр «Арбатский с пажитником» (пажитник – это среднеазиатская пряность). Новый сорт удовлетворит вкус самых искушенных гурманов.

Все новинки уже можно увидеть на прилавках федеральных сетей и в Брянской торговопромышленной палате.

«Сырный» бутик и традиции поколений

Еще одна приятная новость для жителей и гостей областного центра. В четверг, 11 июля, в Брянске открылся бутик «Русский сыр», где представлена продукция завода под торговой маркой «Русский сыр». Отдел находится в торговом центре «Соловьи» по адресу: улица Дуки, дом 63.

Фактор успеха предприятия – качественное сырье. Вся продукция изготовлена только из натурального молока. Брасовское предприятие закупает его у проверенных сельхозпредприятий Брянщины, Калужской области и Беларуси.

Бутик сыров «Русский сыр» находится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 63 (ТЦ «Соловьи»).Фото: Ольга УМАРОВА

В производственных цехах молоко проходит тщательную обработку. В лабораториях каждую партию проверяют эксперты, оценивая молоко по различным показателям: органолептическим, физикохимическим и микробиологическим. На изготовление сыров отбирают лучшие образцы.

Торговая марка «Русский сыр» в корне меняет представление потребителей о брянском сыре: старые советские ГОСТы, иностранные закваски, высокая технология обработки и переработки сырья.

А недавно завод запустил новую голландскую линию, которая включает полный цикл производства.

– Здесь сыр проходит все стадии вызревания и отбор по качеству, – рассказал директор коммерческого департамента ООО «ТД «Русский сыр» Павел Андриянов. – Все делается для того, чтобы на выходе получался максимально натуральный и полезный продукт. Но главный секрет успеха предприятия – в «сырных» традициях. Они передаются из поколения в поколение вот уже почти 60 лет. Мастерство опытных сыроделов оттачивается на современном оборудовании.