На дорогах теперь так – либо работать хорошо, либо никак

ООО «БДСК №1» – относительно молодая компания: она была основана пять лет назад – в 2014 году. И создавалась она фактически с нуля.

– В начале пути было ограниченное количество техники и кадров, – вспоминает директор ООО «БДСК №1» Валерий Бугаев. – Но лиха беда – начало! Мы пригласили проверенных людей, взяли в лизинг необходимую технику. Стали появляться заказы на содержание дорог. И дело пошло. К настоящему моменту у нас в лизинге только четыре единицы техники, все остальное уже в собственности.

Как удалось встать на ноги так быстро? Директор предприятия считает, что дело в опыте и в желании работать. И сам Валерий Бугаев, и его соратники, которых он первым делом пригласил в свою компанию, всю свою жизнь посвятили работе в дорожной отрасли.

Все дорожники выполняют одно общее дело и работают ради одной цели – чтобы магистрали нашего региона были комфортными, ухоженными и, главное, безопасными. За последние годы в этом направлении был сделан большой шаг вперед

На всю жизнь

Основная задача предприятия – содержание дорог. Компания работает на подряде у известного в регионе «ДЭП №40» и обслуживает в Брянской области несколько участков на автодорогах А-240 и Р-120 – в том числе подъезды к Брянску со стороны Новозыбкова и Смоленска.

По словам Валерия Бугаева, сейчас в БДСК №1 работают около пятидесяти человек – в их задачу входит содержание приблизительно 90 приведенных километров автодорог (практически по одному человеку на каждые два километра).

– Большая часть сотрудников – это люди, с которыми я работал до этого. Но есть и новички, которые хорошо себя проявили, – продолжает рассказ директор. – Инженерно-технических работников у нас сейчас девять человек, остальные- специалисты на дорожной технике: дорожные рабочие.

В общей сложности предприятие располагает 25 единицами техники – например, есть семь комбинированных дорожных машин и четыре трактора с косилками, и манипуляторами и другим навесным оборудованием, два автогрейдера, три погрузчика, асфальтоукладчик, два дорожных катка и другая коммунально-дорожная техника. Некоторые специалисты – универсалы, умеющие работать с разным оборудованием – как на погрузчике, так и на автогрейдере и другой спецтехнике.

Все мосты должны быть оснащены очистными сооружениями.

– Иногда возникает необходимость пересадить человека на более нужную операцию, и эти ребята, конечно, очень сильно выручают, – отмечает Валерий Бугаев.

Средний возраст сотрудников ООО «БДСК №1» – 45 лет. Но есть и молодые работники.

– Быть дорожником – призвание, – добавляет наш собеседник. – Не каждый может справиться с этой работой. Но тот, кто влюбится в нее, это на всю жизнь!

Грязная вода проходит через фильтр.

Веление времени

Как отмечает директор, за последние десять лет дороги региона изменились значительно – сейчас они приведены в нормативное состояние. Но интенсивность движения растет и вместе с ней растут и требования к эксплуатационному состоянию дорог – меняются требования и к дорожникам.

Одно из них – бережное отношение к природе. Например, в течение последних нескольких лет все искусственные сооружения, которые проходят по капремонтам или ремонтам, оснащаются очистными сооружениями. В первую очередь речь идет о мостах.

Как с этим обстоят дела в нашем регионе? Чтобы ответить на этот вопрос, директор ООО «БДСК №1» приглашает нас посетить мост через реку Волонча в семи километрах от Брянска на автодороге А-240.

– Посмотрите – это водоотводные лотки. Они появились тут после капитального ремонта, – рассказывает Валерий Бугаев. – Осадки у нас довольно обильные, поток воды колоссальный: очистные сооружения тут, конечно, необходимы. Проходя через них, в реку попадает исключительно очищенная вода.

По словам директора, обслуживание таких объектов – дело достаточно трудоемкое. Водоотводные лотки периодически нужно вскрывать и очищать. Но не заниматься этим нельзя.

– Во-первых, это требование ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск, а, во-вторых, просто-напросто веление времени, – объясняет Валерий Бугаев.

Добавим, что БДСК №1 обслуживает очистные сооружения не только на А-240, но и на Р-120 – на 147-м километре дороги Брянск – Смоленск, где находится мост через реку Госомка.

Сейчас дороги региона стали выглядеть красиво и ухоженно.

Иные требования

По словам Валерия Бугаева, залог успешной работы на современном рынке дорожного строительства – применение инновационных технологий и конструктивный диалог с заказчиком и властями. Как уже отмечалось ранее, сеть автодорог в Смоленской, Брянской, Калужской и Орловской областях находится в ведении ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.

– Без ложной скромности скажу, что нам в этом плане очень повезло. ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск возглавляет Константин Иванович Пустогаров – очень опытный и грамотный руководитель, который всей душой радеет за свое дело – за дороги региона, – уверен директор ООО «БДСК №1». – Он пришел в управление более десяти лет назад, и при нем кардинально изменилось все. Стали появляться новые технологии, например, метод холодной регенерации или применение щебеночно-мастичного асфальтобетона. Повысился и спрос. Возникли знакомые, но все-таки иные требования. Теперь надо работать либо хорошо и по-новому, либо вообще не работать. Разумеется, это идет только на пользу!

Михаил БОБРЫШЕВ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Все дорожники выполняют одно общее дело и работают ради одной цели – чтобы магистрали нашего региона были комфортными, ухоженными и, главное, безопасными. За последние годы в этом направлении был сделан большой шаг вперед».

Валерий БУГАЕВ, директор ООО «БДСК №1».

НА ЗАМЕТКУ

По словам директора ООО «БДСК №1» Валерия Бугаева, каждая компания сейчас должна идти в ногу со временем, иначе у нее просто не будет шансов выжить на конкурентном рынке.