Семинары для брянских предпринимателей в июле

Центр поддержки предпринимательства ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» приглашает на серию БЕСПЛАТНЫХ консультаций в июле 2019 года по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования для субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области.

Получателями консультационных услуг могут быть СМСП Брянской области, внесенные в единый государственный реестр юридических лиц (коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на территории Брянской области соответствующие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

Государственная поддержка не предоставляется субъектам малого/среднего предпринимательства, определенным частями 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ. Сведения о субъекте МСП должны содержаться в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте ФНС РФ https://rmsp.nalog.ru/.

Консультации проводит:

Ларина Татьяна Николаевна – руководитель ООО «КП-Брянск»

Консультации проходят по адресам:

город Брянск:

ул. Бежицкая, 54, цокольный этаж, тел. 8 (4832) 58-92-16

ул. Фокина, д. 108А, оф. 309, тел 8 (4832) 74-10-61

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Тематический план консультаций:

1. определение стратегических направлений развития компании;

2. диагностика ситуации в компании, внутренний анализ информации и отчетности службы маркетинга и развития, SWOT-анализ;

3. изучение и анализ рынка, определение позиций компании на рынке;

4. изучение конкурентного окружения и прямых конкурентов;

5. стратегический анализ полученной информации и определение стратегических альтернатив и перспектив развития компании;

6. выбор итоговой стратегической альтернативы развития компании;

7. описание принципов маркетинговой стратегии компании;

8. определение портфеля стратегических проектов для реализации маркетинговой стратегии по ключевым блокам;

9. разработка плана реализации маркетинговой стратегии (календарный план изменений и план внедрения проектов);

10. виды рекламы;

11. основные рекламные инструменты;

12. прямые каналы рекламы;

13. косвенные каналы рекламы;

14. эффективность контекстной рекламы;

15. методика и инструменты SEO-продвижения;

16. способы размещения рекламы;

17. ключевые элементы бренда;

18. позиционирование бренда;

19. фирменный стиль компании;

20. брендбук компании;

21. создание логотипа;

22. дизайн буклетов;

23. дизайн этикетки.

24. определение типа и числа каналов;

25. выбор метода продаж;

26. установление интенсивности охвата рынка;

27. определение типов посредников;

28. правила грамотного бизнес-планирования;

29. анализ внешней и внутренней среды бизнеса;

30. маркетинговый анализ для бизнес-плана и инвестиционного проекта;

31. маркетинговый план;

32. производственный план;

33. организационный план;

34. навыки прогнозирования и планирования финансовых показателей;

35. инвестиционный анализ проектов;

36. подготовка резюме и оформление бизнес-плана.

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