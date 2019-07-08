Семинары для брянских предпринимателей в июле
Центр поддержки предпринимательства ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор» приглашает на серию БЕСПЛАТНЫХ консультаций в июле 2019 года по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования для субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области.
Получателями консультационных услуг могут быть СМСП Брянской области, внесенные в единый государственный реестр юридических лиц (коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на территории Брянской области соответствующие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).
Государственная поддержка не предоставляется субъектам малого/среднего предпринимательства, определенным частями 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ. Сведения о субъекте МСП должны содержаться в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте ФНС РФ https://rmsp.nalog.ru/.
Консультации проводит:
Ларина Татьяна Николаевна – руководитель ООО «КП-Брянск»
Консультации проходят по адресам:
город Брянск:
ул. Бежицкая, 54, цокольный этаж, тел. 8 (4832) 58-92-16
ул. Фокина, д. 108А, оф. 309, тел 8 (4832) 74-10-61
Запишись уже сегодня на свободную дату!
Тематический план консультаций:
1. определение стратегических направлений развития компании;
2. диагностика ситуации в компании, внутренний анализ информации и отчетности службы маркетинга и развития, SWOT-анализ;
3. изучение и анализ рынка, определение позиций компании на рынке;
4. изучение конкурентного окружения и прямых конкурентов;
5. стратегический анализ полученной информации и определение стратегических альтернатив и перспектив развития компании;
6. выбор итоговой стратегической альтернативы развития компании;
7. описание принципов маркетинговой стратегии компании;
8. определение портфеля стратегических проектов для реализации маркетинговой стратегии по ключевым блокам;
9. разработка плана реализации маркетинговой стратегии (календарный план изменений и план внедрения проектов);
10. виды рекламы;
11. основные рекламные инструменты;
12. прямые каналы рекламы;
13. косвенные каналы рекламы;
14. эффективность контекстной рекламы;
15. методика и инструменты SEO-продвижения;
16. способы размещения рекламы;
17. ключевые элементы бренда;
18. позиционирование бренда;
19. фирменный стиль компании;
20. брендбук компании;
21. создание логотипа;
22. дизайн буклетов;
23. дизайн этикетки.
24. определение типа и числа каналов;
25. выбор метода продаж;
26. установление интенсивности охвата рынка;
27. определение типов посредников;
28. правила грамотного бизнес-планирования;
29. анализ внешней и внутренней среды бизнеса;
30. маркетинговый анализ для бизнес-плана и инвестиционного проекта;
31. маркетинговый план;
32. производственный план;
33. организационный план;
34. навыки прогнозирования и планирования финансовых показателей;
35. инвестиционный анализ проектов;
36. подготовка резюме и оформление бизнес-плана.
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ИСТОЧНИК KP.RU