2019-07-16T18:55:05+03:00
Общество

«Коммунисты» проиграли суд экс-главе Жуковского района Владимиру Шуравко

Апелляцию ответчиков не удовлетворили в областном суде
Игорь Зайцев
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Владимир Шуравко: "Распространенные сведения в СМИ не соответствовали действительности".Владимир Шуравко: "Распространенные сведения в СМИ не соответствовали действительности".
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Областной суд встал на сторону бывшего руководителя Жуковского района Владимира Шуравко. Напомним, в мае прошлого года на страницах одного из брянских интернет изданий было опубликована статья: «Против главы Жуковского района Шуравко выдвинули обвинения». Авторами материала выступили депутаты от КПРФ Жуковского районного Совета народных депутатов.

Экс-главу обвинили в многочисленных нарушениях закона.

Свою проверку тогда провели следователи и прокуратура Жуковского района. Правоохранители проделали серьезную работу, но никаких нарушений не нашли.

Владимир Шуравко обратился с иском в суд в защиту чести достоинства и деловой репутации.

В декабре Владимир Михайлович ушел с поста главы района. Он пожелал участвовать в процессе, как рядовой гражданин, чтобы исключить возможность подозрений в использовании административного ресурса.

Жуковский районный суд признал требования бывшего главы законными. А распространенные сведения в СМИ - не соответствующими действительности.

Информация являлась недостоверной, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Владимира Шуравко.

Редакция интернет-ресураса, обвинившего Владимира Михайловича в нарушении закона, принесла извинения за свою публикацию.

Однако другие ответчики - депутаты от КПРФ Жуковского районного Совета и редакция газеты «Брянская правда», свои обязательства не выполнили. Они не извинились. Бывший «единорос», ныне представитель партии КПРФ, Александр Буланцов, обжаловал решение суда.

Областной суд 16 июля рассмотрел апелляцию «коммунистов» и вынес неудовлетворительный вердикт. Судья не увидел оснований для отмены решения первой инстанции.

Сразу после заседания редакция «Комсомольской правды» в Брянске» связалась с бывшим главой Жуковского района, чтобы он прокомментировал сложившуюся ситуацию.

- По данным проверок, с учетом собранных материалов после их изучения и анализа, вынесены соответствующие решения, - говорит Владимир Шуравко. - Теперь всем известно, что вся информация изложенная в вышеуказанных публикациях о якобы нарушениях с моей стороны действующего законодательства, не нашла своего подтверждения. Распространенные сведения в СМИ не соответствовали действительности.

Теперь решение суда вступило в законную силу и ответчикам предстоит опубликовать не только опровержение, но и возместить моральный, а также материальный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU

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