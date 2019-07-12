2019-07-12T11:20:07+03:00
Экономика

Брянскэнерго совершенствует работу по управлению электросетевым хозяйством региона

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Работа ЕЦУС позволит существенно сократить время реагирования на технологическое нарушение в сетиРабота ЕЦУС позволит существенно сократить время реагирования на технологическое нарушение в сети
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В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» ведется работа по созданию единого центра управления сетями (ЕЦУС), результатом которой станет значительное повышение наблюдаемости и управляемости электросетевыми объектами.

Мероприятия по реформированию системы оперативно-технологического управления проводятся энергетиками компании в рамках реализации одного из ключевых проектов Концепции цифровой трансформации 2030 и Концепции развития системы оперативно-технологического и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети».

На сегодняшний день за состоянием линий электропередачи Брянской области следят сотрудники филиала из 28 диспетчерских пунктов, которые есть в каждом районе региона. Создание ЕЦУСа выведет управление сетью на качественно новый уровень - компетенции управления основной и распределительной сетью региона будут сосредоточены в одной точке. Диспетчеры Брянскэнерго в режиме онлайн смогут контролировать работу более 26 тысяч километров линий электропередачи, анализировать параметры качества электроэнергии и текущие данные о напряжении у потребителя. Ожидается, что работа ЕЦУС, в которой будут применяться новейшие технологии и системы, позволит существенно сократить время реагирования на технологическое нарушение в сети.

ЕЦУС будет располагаться на одном из этажей центрального офиса Брянскэнерго. Его оборудуют современными информационными системами и цифровыми каналами связи. Работать в нем одновременно будут более десяти диспетчеров. Первый этап строительства ЕЦУС планируется завершить в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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