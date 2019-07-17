В Брянской области откроется предуниверсарий по подготовке школьников к поступлению в медицинский университет

В сентябре этого года в Брянской области откроется один из первых в стране предуниверсарий. В учебном заведении заниматься подготовкой школьников к поступлению в Первый Московский государственный медицинский университет имени Ивана Сеченова.

Как говорят областные власти, реализация этого проекта позволит решить вопрос с медицинскими кадрами в регионе.

- Предуниверсарий - это та же школа, имеющая государственную лицензию, только строго ориентированная на подготовку будущих выпускников к поступлению в медицинский вуз, - рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области. - Планируется подписать договор с медуниверситетом о сотрудничестве. Оно предполагает поездки в вуз и приезд в Брянскую область лучших преподавателей МГМУ с целью проведения учебных занятий и консультаций. На открытие предуниверсария ожидается приезд ректора вуза Петра Глыбочко.

В Брянском предуниверсарии будут учиться ребята из 10 и 11 классов. Учебное заведение расположиться в здании филиала гимназии № 5, а уже в следующем учебном году оно переедет в свое собственное здание.

Как рассказала директор департамента образования и науки Брянской области Татьяна Кулешова,сейчас закупают оборудование для школьных кабинетов.

Возглавлять Медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области будет педагог Михаил Коренек. В новом учебном заведении будут работать заслуженные учителя России, кандидаты наук.

Лабораторные занятие планируют проводить на естественно-географическом факультете БГУ имени Петровского.

Работать предуниверсарий начнет уже 1 сентября. Подача документов в 10 класс стартует 22 июля и продлится до 20 августа. В этом учебном году каких-либо вступительных испытаний для поступающих не предполагается. Единственное ограничение при приеме -средний балл аттестата должен быть не ниже «4», оценки по химии и биологии в аттестате - не ниже «хорошо».

ВАЖНО

Прием документов осуществляется по адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, 34а, департамент образования и науки Брянской области, каб.101 или 106. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8-920-839-06-77или 8-900-691-02-75, с 10:00 до 17:00.

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