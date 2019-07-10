Нет ливневки, нет и проблем

В Брянске в последнее время только ленивый не поминает дурным словом городскую ливневую канализацию. Прошедшие ливни превращают улицы в озера... Новую канализацию на проспекте Московском запустили в тестовом режиме, но дорогу продолжает затапливать.

Корреспондент «Комсомолки» узнала, какие правила действуют для сбора ливневых стоков, почему при ремонте дорог не строят новые ливневки и сливают ли в Десну грязную воду с городских улиц.

Сорок лет почти без изменений

В Брянске систему ливневой канализации строили в 70-80-е года прошлого века. Если 24 километра подземных труб, разбросанных кусками по всему городу, можно назвать системой... Дождевые воды частично стекают в коллектор городской канализации, частично - в овраги. Но природоохранное законодательство изменилось. Только не успевает за ним обновляться ливневка в городе.

- В 2017 - 2018 годах проложили ливневую канализацию на проспекте Московском в Фокинском районе, - рассказали «КП» в Управлении Росприроднадзора по Брянской области. – Во время дорожного ремонта обустроили часть приемных лотков ливневых стоков, которые сбрасываются на рельеф. На заводе «Брянский Арсенал» построили новые сооружения по очистке сточных вод.

В мэрии Брянска говорят, что сейчас в городе 32,4 километра ливневки. 8,4 километра из них построили в последние четыре года.

Но и этого явно не хватает. Специалисты признают, что после сорока лет эксплуатации ливневка технически не справляется со стоками. Особенно в сильный дождь. Диаметр труб уложенных, к примеру, на улице Куйбышева в Бежице, – 40 сантиметров. А должно быть как минимум в два раза больше. В итоге требования, которые предъявляет современное природоохранное законодательство, не выполнены...

В приоритете - дороги?

Для Брянска прокладка ливневки решит еще одну важную проблему – разрушение дорог потоками воды. Ведь именно стоки подмывают асфальт и заставляют его обрушаться.

- В национальный проект «Безопасные и качественные дороги» не включено строительство ливневой канализации, - пояснили «КП» в пресс-службе Брянской городской администрации. – Денег, выделенных из федерального бюджета на ремонт улиц, не хватает на ливневки. Поэтому мы стоим перед выбором: либо ездить по ямам и ждать денег, чтобы хватило на ливневую канализацию, или отремонтировать дороги сейчас.

Пока новые дороги на гарантии все размытия на ней устраняет подрядчик, а потом ее содержание свалится на муниципалитет.

- В этом году отдельно из областного бюджета выделили деньги на строительство ливневок на улице Литейной и переулке Пилотов, - говорят в горадминистрации. – 174 миллиона рублей пойдет на строительство дороги по улице Советской. Ее сразу оборудуют ливневой канализацией. Тротуар и дорогу к МРЭО в Фокинском районе тоже будут чинить в этом году. На работы потратят около 100 миллионов рублей.

Ливни размывают проспект Московский, несмотря на проложенную ливневку. Фото: «Типичный Брянск».

Очистных нет и вряд ли будут

Всю ливневку на городских улицах обслуживает Дорожное управление Брянска. После того, как стоки собирают, по закону их нужно очистить. И только потом сбрасывать на местность. Но беда в том, что в Брянске не существует специальных сооружений для очистки ливневых вод. Как нет и организации, которая бы этим занималась. Если же очистные и построят, необходимо будет создать в городе систему единой канализационной сети для отвода ливневых стоков. Во сколько она обойдется, боятся предполагать даже опытные брянские коммунальщики – речь о миллиардах рублей.

Почти 5,5 километра ливневки на проспекте Московском стоили около 100 миллионов рублей. Длина асфальтированных дорог в Брянске 480 километров. По приблизительным подсчетам, чтобы их все оборудовать ливневой канализаций понадобится почти годовой бюджет Брянска. Поэтому надеяться в ближайшее время на постройку очистных не приходится.

Стоки в реке?

Многие горожане обеспокоены наличием неизвестной трубы у понтонного моста на Набережной. После одного из ливней вода, вытекающая оттуда, перекрасила Десну в коричневый цвет. Одни считают, что в трубу выведена канализация, другие – что стоки сбрасывает предприятие.

- В Брянске сточные воды с улиц уходят на рельеф, а не напрямую в водоем, - уточнили в Росприроднадзоре. – В реки и озера они системно не поступают.

Как рассказали «Комсомолке» в Росприроднадзоре, из злополучной трубы бежит ручей, который идет по дну оврага Верхний Судок. Во время ливня ручеек превращается в грязную речку. Потому что в нее попадают стоки с центральных городских улиц, в том числе проспекта Ленина. Но по закону это не считается сбросом ливневых вод в реку.

- Росприроднадзор проверяет все случаи прямых сбросов сточных вод в водные объекты, - говорят в управлении. – После получения результатов принимаются меры воздействия: выдача предписания по устранения нарушения, меры административного воздействия, иски по возмещению вреда водному объекту.

Но в нашем случае, получается, что и наказывать-то не за что. Ведь в Брянске нет организованного сброса сточных вод в реку. И, похоже, все контролирующие ведомства нынешняя ситуация устраивает.

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