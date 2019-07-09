Работники Брянскэнерго и члены студенческих отрядов приняли участие в акции сдачи крови

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» прошел очередной «День донора». В нем приняли участие работники энергопредприятия и впервые члены студенческих энергетических отрядов (СЭО), несущие трудовую вахту на энергообъектах Брянскэнерго. Всего в акции приняли участие более 50 человек.

Студотрядовцы впервые участвовали в акции сдачи крови, которая для сотрудников Брянскэнерго стала традиционной - «Дни донора» проходят в Брянскэнерго дважды в год, начиная с 2009 года. За это время в них приняли участие более 700 работников филиала. Банк донорской крови области, благодаря энергетикам пополнился более чем на 320 литров крови.

- Участие в подобной акции – очень важное дело. Ведь, сдавая кровь, мы способствуем пополнению банка донорской крови, тем самым, помогая спасать человеческие жизни, - говорит комиссар СЭО «Синергия 32» Николай Потугин.

Акция проходила в специальной передвижной мобильной станции ГБУЗ «Брянская областная станция переливания крови», рядом с центральным офисом Брянскэнерго. Всего энергетики сдали более 22 литра крови, которая после изучения, будет передана в отделения экстренной хирургии медицинских учреждений Брянской области.