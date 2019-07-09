2019-07-09T10:28:26+03:00
Общество

В брянском Овстуге пройдет международный фестиваль «Гигантские шаги»

В музее откроется выставка швейцарского художника Вильяма Мауритца
Марина АНТОНОВА
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Фото: "The Giant Steps".Фото: "The Giant Steps".
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В брянском селе Овстуг впервые в России пройдет международный фестиваль «Гигантские шаги». Он состоится в воскресенье, 14 июля, в музее-заповеднике Федора Тютчева. Начало – в 15.00.

Идея фестиваля пришла в голову швейцарского скульптора и художника Вильяма Мауритца несколько лет назад. Проект представляет собою инсталляцию, которая предполагает создание гигантского «следа».

- След создают из различных природных материалов в местах, значимых для национальной культуры, - рассказывают организаторы. - Этот образ универсален и узнаваем для любого человека. Он наделен особой символикой, заставляющей задуматься, куда мы идем, и что оставляем после себя.

Первый проект «Гигантские шаги» реализовали в Австралии в 2015 году. В 2017-м фестивали прошли в Венгрии и Бразилии. Дошла очередь и до России. Первой площадкой для фестиваля в нашей стране выбрали брянское село Овстуг. На праздник сюда приедут гости из Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии и Эстонии.

На фестивале откроется выставка Вильяма Мауритца. В Овстуге заработают музыкальная, поэтическая, художественная и детская площадки. Для посетителей пройдут мастер-классы от художников, скульпторов и архитекторов. Гости услышат классическую и современную музыку, прозу и поэзию.

В 21.00 участники выстроят огромный след. При этом будут читать стихи Федора Тютчева.

Особым подарком участникам станет документальный фильм, который организаторы снимут на фестивале. В России планируют реализовать несколько подобных проектов. (12+)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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