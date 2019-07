«Ростелеком» организовал киберспортивный турнир в Брянске

«Ростелеком» выступил стратегическим партнером масштабного турнира по игре World of Tanks, который прошел 7 июля одновременно на трех киберспортивных аренах в Брянске, Орле и Смоленске.

Цифровой провайдер совместно с компанией TEvent предложил участникам уникальный формат мероприятия: сильнейшие игроки из каждого города-участника сразились в финале за «Кубок Связи Ростелеком». Помимо этого, «Ростелеком» обеспечил призовой фонд турнира: клавиатуры, наушники, компьютерные мыши и коврики.

Благодаря организованной «Ростелекомом» онлайн-трансляции вместе с пользователями сети, следившими за танковыми сражениями в интернете, на площадках мероприятия болельщики наблюдали сражения на больших экранах. А те, кто сделал репост анонса турнира на своей странице ВКонтакте, смогли поучаствовать в розыгрыше призов от цифрового провайдера: игрового кресла и компьютерных девайсов.

Юрий Солдатенков, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»: «Поддержка киберспорта – одно из важнейших направлений деятельности «Ростелекома» как современного цифрового провайдера. Отрадно, что соревнования за «Кубок связи» от «Ростелекома» находят отклик у кибеспортсменов: количество участников растет в геометрической прогрессии. Это говорит о большом интересе к киберспорту в регионе. Но мы не ограничиваемся организацией турниров и предлагаем геймерам тарифы, которые помимо высокоскоростного интернета позволяют получить игровые преимущества».

Соревнования собрали 37 команд «танкистов». По итогам турнира победа досталась брянской команде «Каблучок». Второе место заняли «Витязи» из Смоленска. Третьими стала команда «ГадКие_УтЯтА» из Брянска.

Андрей Анцупов, директор киберспортивного клуба TЕvent-Арена: «Год назад при поддержке «Ростелекома» состоялся турнир по WoT в формате трое на трое в одном городе – Брянске. Сейчас же мы провели соревнования одновременно в трех городах. По сравнению с предыдущим годом, количество участников увеличилось с 78 до 111 человек. А анонс мероприятия в соцсетях собрал почти семьдесят тысяч просмотров. У нас большие планы по проведению масштабных событий для геймеров. Уверен, что вместе с «Ростелекомом» мы сможем их реализовать».

Поклонникам компьютерных баталий «Ростелеком» предлагает тарифный план «Игровой», включающий высокоскоростной доступ в интернет, а также премиум-аккаунт Wargaming, эксклюзивную технику и много других уникальных бонусов. Премиум-аккаунт един для трех игр от Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes. Преимущества доступны также в шутере Warface, играх Lineage 2, Blade & Soul и Point Blank.