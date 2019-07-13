Брянская полиция отмечает свое 75-летие

13 июля брянская полиция отмечает 75-летие со дня образования. Сотрудников правоохранительных органов поздравил глава управления УМВД России по Брянской области Владислав Толкунов.

- Хочу выразить уважение представителям всех поколений брянских стражей правопорядка за их труд по обеспечению стабильности в регионе, благодарность и признательность ветеранам милиции – за преданность выбранной профессии и служебному долгу, - говорится в официальном поздравлении главного брянского полицейского. - Желаю всему личному составу, ветеранам органов внутренних дел, вашим родным и близким счастья, здоровья и семейного благополучия, оптимизма и успехов в служении на благо нашего Отечества.

Управление внутренних дел Брянской области создали в 1944 году.

Его сотрудники участвовали в войне в Афганистане, в антитеррористических операциях на Северном Кавказе. Через «горячие точки» прошли больше пяти тысяч сотрудников органов внутренних дел Брянской области. А в 1986 году брянские милиционеры принимали активное участие в защите региона от последствий Чернобыльской аварии. Достойно несут службу брянские полицейские и в настоящее время.

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