2019-07-08T13:20:04+03:00
Общество

С начала года в Брянской области родился 4061 ребенок

За последние 9 лет на 20% увеличилось количество полных семей
Марина АНТОНОВА
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В 2018 году поженились 7278 пар.В 2018 году поженились 7278 пар.Фото: Евгения ГУСЕВА
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За пять месяцев этого года в Брянской области родился 4061 ребенок. Такие цифры приводит Брянскстат в День семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля. За последние девять лет сократилось количество неполных семей, в которых воспитываются дети. Если в 2010 году их было 64 процента. То в 2018-м 82 процента детей рождались в полных семьях. Всего в прошлом году в регионе родилось 11129 младенцев.

В 2018 году поженились 7278 пар, а развелись – 5401 пара. С начала этого года зарегистрировали 1725 браков и 1342 развода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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