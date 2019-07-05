Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский проинспектировал работу электросетевого комплекса Брянской области

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский совершил двухдневную рабочую поездку в Брянскую область. Глава компании проверил функционирование электросетевого комплекса региона и производственных подразделений филиала «Россети Центр Брянскэнерго».

Игорь Маковский посетил Жуковский район электрических сетей (РЭС) Брянскэнерго, где проинспектировал работы служб и подразделений и оценил готовность аварийного резерва, и подстанцию «Жуковская», являющуюся питающим центром промышленных и коммунальных объектов социальной сферы района.

Уделил внимание руководитель «Россети Центр» и реализации мероприятий концепции цифровой трансформации. В частности, он провел осмотр площадки, на которой будет созданЕдиныйцентр управления сетями (ЕЦУС) филиала, который объединит компетенции управления основной и распределительной сетью региона.

«Брянская область входит в число пилотных регионов, где мы начали реализацию концепции цифровой трансформации. Эти территории являются сегодня объектами нашего повышенного контроля и внимания, так как от успеха первого этапа внедрения «цифры» во многом будет зависеть итоговый результат» - прокомментировал глава компании.

В исполнительном аппарате Брянскэнерго Игорь Маковский провел заседание управляющего совета по реализации проектов «Цифровизация электросетевого комплекса» «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». А также совещание с руководителями производственных подразделений филиала, где заслушал доклады о реализации производственных программ и выполнении поручений, данных им в ходе предыдущего визита в Брянскэнерго в декабре 2018 года. Одно из них касалось оборудования в рамках мероприятий цифровизацииинтеллектуальными приборами учета электроэнергии всех комплектных трансформаторных подстанций (КТП) Выгоничского района электрических сетей (РЭС). Генеральному директору было доложено, что данное поручение выполнено в полном объеме. В частности, на КТП Выгоничского РЭС был установлен 51 блок измерения и защиты и 100 шкафов АСКУЭ.

Завершился визит Игоря Маковского в филиал встречей с трудовым коллективом. На ней руководитель компании заслушал и обсудил доклады начальников РЭС по итогам деятельности за пять месяцев, после чего познакомил собравшихся с приоритетами деятельности Общества на ближайшую перспективу. В их числе Игорь Маковский особо отметил реализацию концепции цифровой трансформации, оптимизацию операционных расходов, повышение управляемости и надежности функционирования объектов сетевой инфраструктуры, снижение показателей аварийности и потерь в сетях.