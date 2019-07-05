2019-07-06T09:59:28+03:00
Экономика

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский проинспектировал работу электросетевого комплекса Брянской области

Поделиться:
Глава компании проверил функционирование электросетевого комплекса региона и производственных подразделений филиалаГлава компании проверил функционирование электросетевого комплекса региона и производственных подразделений филиала
Изменить размер текста:

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский совершил двухдневную рабочую поездку в Брянскую область. Глава компании проверил функционирование электросетевого комплекса региона и производственных подразделений филиала «Россети Центр Брянскэнерго».

Игорь Маковский посетил Жуковский район электрических сетей (РЭС) Брянскэнерго, где проинспектировал работы служб и подразделений и оценил готовность аварийного резерва, и подстанцию «Жуковская», являющуюся питающим центром промышленных и коммунальных объектов социальной сферы района.

Уделил внимание руководитель «Россети Центр» и реализации мероприятий концепции цифровой трансформации. В частности, он провел осмотр площадки, на которой будет созданЕдиныйцентр управления сетями (ЕЦУС) филиала, который объединит компетенции управления основной и распределительной сетью региона.

«Брянская область входит в число пилотных регионов, где мы начали реализацию концепции цифровой трансформации. Эти территории являются сегодня объектами нашего повышенного контроля и внимания, так как от успеха первого этапа внедрения «цифры» во многом будет зависеть итоговый результат» - прокомментировал глава компании.

В исполнительном аппарате Брянскэнерго Игорь Маковский провел заседание управляющего совета по реализации проектов «Цифровизация электросетевого комплекса» «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». А также совещание с руководителями производственных подразделений филиала, где заслушал доклады о реализации производственных программ и выполнении поручений, данных им в ходе предыдущего визита в Брянскэнерго в декабре 2018 года. Одно из них касалось оборудования в рамках мероприятий цифровизацииинтеллектуальными приборами учета электроэнергии всех комплектных трансформаторных подстанций (КТП) Выгоничского района электрических сетей (РЭС). Генеральному директору было доложено, что данное поручение выполнено в полном объеме. В частности, на КТП Выгоничского РЭС был установлен 51 блок измерения и защиты и 100 шкафов АСКУЭ.

Завершился визит Игоря Маковского в филиал встречей с трудовым коллективом. На ней руководитель компании заслушал и обсудил доклады начальников РЭС по итогам деятельности за пять месяцев, после чего познакомил собравшихся с приоритетами деятельности Общества на ближайшую перспективу. В их числе Игорь Маковский особо отметил реализацию концепции цифровой трансформации, оптимизацию операционных расходов, повышение управляемости и надежности функционирования объектов сетевой инфраструктуры, снижение показателей аварийности и потерь в сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Брянщину не пустили 11,3 тонны опасных персиков из Северной Македонии
Брянские автомобилисты проучили хитрого охранника дорожной камеры
Почетные гости отметили успехи и достижения Брянской области
В день образования Бярнской области 13 жителей региона отпраздновали 75-летний юбилей
В Брянске легенды "Спартака" обыграли ветеранов футбольного клуба "Динамо"
Брянцы рассказали о впечатлениях после концерта Дениса Майданова
Во время пожара в брянском кафе эвакуировали 25 человек
Брянской области посвящается…
Выдающимся брянцам вручили государственные награды
Ветераны брянского «Динамо» сыграли с легендами «Спартака»
В Рогнединском районе поисковики нашли останки красноармейца
За неделю в Брянской области клещи покусали 11 детей
Житель Комаричей получил условный срок за распространение интимного видео с подростком
В Брянской области задержали банду нелегальных банкиров
В Брянске полицейских подозревают в подмене документов
В Брянск на баскетбольный матч приехал Виталий Фридзон
В Брянске на улице Авиационной снова срубили тополя
16-летняя жительница Брянска украла деньги у родной бабушки
В Брянске нашли пропавшую Анжелику Лучезарную
Брянский областной суд оставил в силе приговор Юрию Гапеенко
Региональный оператор по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» расширяет территорию вывоза отходов
На 75-летие Брянской области приехал заместительполпреда Мурат Зязиков