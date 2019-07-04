Губернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский обсудили реализацию пилотных проектов концепции цифровой трансформации

4 июля в Правительстве Брянской области состоялась рабочая встреча губернатора Александра Богомаза и генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. В ходе встречи были подняты вопросы обеспечения надежного электроснабжения потребителей Брянского региона, а также ход реализации пилотных проектов в рамках концепции цифровой трансформации.

Александр Богомаз высоко оценил деятельность энергетиков и выказал готовность поддержать предлагаемые руководством «Россети Центр» инициативы:

— Хочу вам сказать спасибо за ту работу, которую вы проводите. Оперативно реагируете на ликвидацию последствий, если они возникают. Восстанавливаете электроснабжение. У нас хорошее взаимодействие с Брянскэнерго. Уверен, что те общие задачи, которые стоят перед нами будут и впредь продуктивно решаться.

Игорь Маковский рассказал губернатору о планах компании по модернизации электросетевой инфраструктуры Брянской области с применением цифровых технологий, а также поблагодарил Александра Богомаза за помощь и продуктивное взаимодействие:

— Брянская область стратегически значимый приграничный регион. Поэтому совершенно логично что мы выбрали его для опережающей реализации пилотных проектов концепции цифровой трансформации. Сегодня наши специалисты проводят здесь масштабные работы по развитию и модернизации электросетевого комплекса. Эффект от них можно будет оценить уже в самом ближайшем будущем. Спасибо вам за такое отношение к электроэнергетикам, мы этим очень дорожим, — отметил Игорь Маковский.

В настоящее время компания реализует на территории региона ряд пилотных проектов в рамках концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса. Наиболее значимые из них это проекты по созданию цифрового района электрических сетей («Цифровой РЭС») и Единого центра управления сетями (ЕЦУС).

«Цифровой РЭС» будет создан на базе Брянского района электрических сетей (РЭС) филиала «Россети Центр Брянскэнерго». Это позволит автоматизировать и повысить надежность управления подстанциями, сократить время перебоев в энергоснабжении потребителей при проведении аварийно-восстановительных работ и плановых отключениях. Единый центра управления сетями (ЕЦУС) объединит компетенции управления основной и распределительной сетью региона. Результатом этой работы станет значительное повышение наблюдаемости и управляемости электросетевыми объектами.

В завершении встречи Игорь Маковский и Александр Богомаз выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству в вопросах повышения надежности электроснабжения потребителей Брянской области, создания благоприятных условий для социально-экономического развития региона, улучшения инвестиционного климата, формирования комфортной среды проживания.