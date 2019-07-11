Чистота на Брянщине зависит от каждого из нас!

Сотрудники отдела безопасности регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области продолжают борьбу с незаконным сбросом отходов.

И по-прежнему часто за мусор организаций и индивидуальных предпринимателей продолжают платить простые жители. Схема проста – предприятия, магазины и предприниматели, не заключившие договор с региональным оператором, выбрасывают свои отходы на ближайшие контейнерные площадки, переполняют их, устраивают свалки, а жильцы прилегающих домов вынуждены оплачивать вывоз этого мусора из своего кармана. Жители многоквартирных домов и частного сектора жалуются на переполненные контейнеры. Перевозчики - на вынужденные дополнительные рейсы, которые их заставляет совершать региональный оператор, получив, в свою очередь, тревожный сигнал от горожан.

- Мы совместно с Департаментом природных ресурсов постоянно фиксируем правонарушения, когда предприниматели используют контейнерные площадки жителей для накопления ТКО и КГО в своих целях. Есть места накопления отходов, которые пользуются особенной популярностью у недобросовестных предпринимателей. Например, в городе Сельцо по улице Строителей, 12 «А» было зафиксировано 51 нарушение! А по улице Олега Кошевого, 65 в Фокинском районе Брянска – 15. Всю информацию мы направляем в районные администрации и в прокуратуру для принятия необходимых мер. Нарушителей штрафуют, но, к сожалению, некоторых это не останавливает, - комментирует ситуацию генеральный директор ОАО «Чистая планета» Владимир Чашников. - Загрязняют природу нашего региона и «серые» перевозчики, которые выбрасывают мусор в овраги, поймы рек, леса и продолжают работать, несмотря на все запреты. В некоторых регионах уже стали проводить межведомственные рейды по поимке таких перевозчиков. И мы также в ближайшее время в рамках осуществления экологического контроля планируем проводить подобные мероприятия под руководством Департамента природных ресурсов и вместе с департаментом ЖКХ, сотрудниками правоохранительных органов и представителями районных администраций.

Региональный оператор по обращению с ТКО на территории Брянской области призывает граждан не нарушать закон и сообщать о правонарушениях. Ведь только в этом случае сократится количество несанкционированных свалок и незаконных сбросов отходов. Важно помнить, что чистота в нашем регионе зависит от каждого из нас!

Итак, если вы видите, что кто-то выгружает из машины крупногабаритный мусор на площадку, принадлежащую вашему дому, или выбрасывает мусор в овраг или на обочину, не оставайтесь равнодушным, снимите это на свой мобильный телефон так, чтобы был виден сам процесс сброса отходов, а также машину и её номер и вышлите, указав место происшествия, на адрес электронной почты: info@chplanet.ru с пометкой «нарушения».

Напоминаем, незаконная свалка мусора карается штрафом до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, и до 200 тысяч для юридических лиц.

Подать заявку на заключение договора, ознакомиться с деятельностью регоператора и нормативными правовыми актами можно на официальном сайте ОАО «Чистая планета»: https://www.chplanet.ru

Задать вопрос и сообщить о несанкционированной свалке или о других нарушениях в сфере обращения с ТКО можно, позвонив в колл-центр по телефону: 8(4832)606-444.