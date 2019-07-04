Как меньше платить за утилизацию мусора?

Жители сельской местности Брянской области могут снизить сумму за обращение с ТКО в своих квитанциях. Для этого им необходимо просто поддерживать экологическое состояние окружающей среды и улучшать почву на своем земельном участке с помощью компоста.

Сейчас в районах нашего региона проводятся замеры накопления отходов. Полученные в ходе мониторинга данные будут использованы для формирования тарифной политики. Там, где жители производят мусора меньше, тариф будет ниже. Как показывают результаты анализа фракционного состава отходов, в частном секторе наблюдается высокая доля органических и целлюлозных отходов. В распоряжении сельских жителей есть сад-огород. Поэтому данную часть отходов можно легко переработать с помощью методики компостирования, предназначенной для домашних условий, и тем самым не только улучшить качество почвы в своем огороде, но и меньше платить за утилизацию мусора. Когда имеется собственный участок и на нем достаточно места для размещения компостного двора, почему бы не воспользоваться такой возможностью?

Справка «Чистой планеты»:

Компост – это не только кондиционер для почвы, который увеличивает концентрацию питательных веществ и удерживает влагу, но и альтернатива химическим удобрениям. Компостирование помогает утилизировать от 30 до 60 % бытовых отходов. Ежедневно в мире выбрасывается 3,5 миллиона тонн мусора. Компостирование может снизить объемы отходов, отправляемые на свалки.

Компостирование отходов можно производить в компостной куче, яме, ящике или траншее. В ящике удобнее делать компост, чем в яме, и он выглядит более эстетично, чем куча, при этом сохраняет тепло и влагу. Ящик можно изготовить самому из отходов пиломатериалов, деревянных паллет, проволочной сетки, старых цистерн или бетонных блоков. Место для компостирования должно быть, по крайней мере, частично затененное. Лучше, чтобы оно отстояло от построек хотя бы на 50 сантиметров. К месту должен быть свободный доступ, чтобы можно было добавлять в компост материалы. Хорошо, если имеется поблизости источник воды. Должен обеспечиваться хороший дренаж, чтобы влага не задерживалась в куче (это может привести к замедлению процесса разложения).

В начале для создания хорошей смеси можно отмерить равные доли зеленых и бурых материалов. Например, оптимальную комбинацию может дать равное количество бурых осенних листьев и свежескошенной травы. Но если нет возможности сразу создать оптимальное сочетание материалов, то переживать из-за этого не стоит. По ходу компостирования можно корректировать смесь, добавляя необходимые материалы.

Выложите на дно кучи слой в 10-15 см из крупных бурых материалов (например, веток) для вентиляции. Материалы необходимо чередовать. Толщина слоев из азотных (зеленых) материалов и из углеродистых (бурых) должна быть 10-15 см. Компостирование станет более активным после их смешивания. Большая часть материалов будет разлагаться быстрее, если она сломана или нарезана на мелкие кусочки.

Компостная куча должна быть похожа на отжатую губку. Сожмите горсть компоста, если капельки воды появляются между пальцами, то в нем достаточное количество воды. В кучу поступает дождевая вода, а также влага из зелени (в свежескошенной траве содержится почти 80% влаги). Если куча становится слишком влажной, чтобы подсушить, ее можно перемешивать чаще или добавить в нее более сухие бурые материалы.

В песчаных почвах компост действует как губка, сохраняя воду и питательные вещества для корней растений. В глинистых почвах делает грунт более пористым, создавая крошечные отверстия и проходы, которые улучшают проходимость влаги в почве. Компост можно использовать в качестве некорневой подкормки для растений или мульчи. Мульча покрывает почву вокруг растений, защищая ее от эрозии, высушивания и солнца. Кроме того, полученное удобрение можно добавлять в горшечную смесь для комнатных растений.

Итак, компостирование имеет ряд преимуществ:

1. Экономит деньги на покупку различного рода удобрений.

2. Создает прекрасные условия для растений (как комнатных, так и огородных культур) путем увеличения плодородия почвы и улучшения ее структуры.

3. Почва с внесением компоста лучше сохраняет влажность.

4. Приносит пользу окружающей среде, поскольку органические отходы перерабатываются в удобрение.

5. Те, кто практикуют компостирование, могут снизить сумму за обращение с ТКО в своих квитанциях.