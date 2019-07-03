2019-07-03T11:59:58+03:00
Общество

В Брянске на пять нацпроектов выделили 2,6 миллиарда рублей

В городе сделают дороги, построят детсады и школы
Марина АНТОНОВА
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Больше всего денег потратят на ремонт и строительство дорог.Больше всего денег потратят на ремонт и строительство дорог.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянске на реализацию пяти национальных проектов выделили 2,6 миллиарда рублей. В этом году на развитие улично-дорожной сети 1 миллиард 169 миллионов рублей. Это деньги по проекту «Безопасные и качественные дороги». За них заканчивают ремонт Первомайского моста. На 24-х городских дорогах пройдет капитальный ремонт. В порядок приведут 48,6 километра улиц. По четырем объектам пока еще не прошли торги, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

По проекту «Демография» Брянск получит 571,7 миллиона рублей. Их потратят на строительство 10 детских садов. Пристройку к «Светлячку» уже сдали. Детсад на улице Новозыбковской почти готов. Строится сад на улице Романа Брянского. В июне заключили контракты на строительство трех ясельных пристроек к детсадам «Зеленый огонек», «Лисичка» и «Капелька». Еще на три пристройки ведут торги. Готовят документы для строительства еще одного детского сада на старом аэропорту. Правда, первое дошкольное учреждение там до сих пор не открыли.

На проект «Образование» предусмотрено 478,1 миллиона рублей. Все они пойдут на строительство огромной школы на старом аэропорту. Она будет рассчитана на 1225 мест. Здание разделено на четыре блок-секции. По контракту школу должны построить летом 2020 года. Общая стоимость строительства составит 685 миллионов рублей.

Продолжение дороги по улице Советской построят по национальному проекту «Жилье и городская среда». На это предусмотрено 174 миллиона рублей в этом году. На переселение из ветхого жилья потратят 56 миллионов рублей, на ремонт общественных пространств – 170 миллионов рублей.

По проекту «Культура» Брянску достанется скромная сумма 2,2 миллиона рублей. Для школы искусств имени Татьяны Николаевой купили музыкальные инструменты, звуковое и световое оборудование, а также учебные пособия. Оборудование привезут этой осенью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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