2019-07-08T18:51:27+03:00
Общество

46 брянских пар получили медали за «За любовь и верность»

Вместе супруги прожили больше 25 лет
Мария Дедкова
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Все супруги получили медаль и почетную грамоту.Все супруги получили медаль и почетную грамоту.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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8 июля, в День семьи, любви и верности, в Брянске наградили достойные супружеские пары. Медали «За любовь и верность» получили брянцы, проживших в браке 25 и более лет.

Среди награжденных - Александр и Светлана Большуновы. Они воспитали прославленного лыжника Александра Большунова.

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Брянской области прошел конкурс «Семья года». 8 июля назвали имена победителей.

В номинации «Молодая семья» победила семья Андрея и Дарьи Ромашовых, в номинации «Многодетная семья» - семья Юрия и Марины Мешковых.

«Золотая семья» оказались Семен и Мария Ицковых. А в номинации «Семья - хранитель традиций» победила семья Александра и Елены Скворцовых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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