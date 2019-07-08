46 брянских пар получили медали за «За любовь и верность»
8 июля, в День семьи, любви и верности, в Брянске наградили достойные супружеские пары. Медали «За любовь и верность» получили брянцы, проживших в браке 25 и более лет.
Среди награжденных - Александр и Светлана Большуновы. Они воспитали прославленного лыжника Александра Большунова.
В преддверии Дня семьи, любви и верности в Брянской области прошел конкурс «Семья года». 8 июля назвали имена победителей.
В номинации «Молодая семья» победила семья Андрея и Дарьи Ромашовых, в номинации «Многодетная семья» - семья Юрия и Марины Мешковых.
«Золотая семья» оказались Семен и Мария Ицковых. А в номинации «Семья - хранитель традиций» победила семья Александра и Елены Скворцовых.
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ИСТОЧНИК KP.RU