Сведения о тарифах на размещение агитационных материалов

Сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов при проведении избирательной кампании по выборам депутатов Брянской областной Думы седьмого созыва и депутатов Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва, которые состоятся в единый день голосования 08 сентября 2019 года

Размещение агитационных материалов на сайте сетевого издания «Комсомольская правда» (bryansk.kp.ru).

Сведения о размере и условиях оплаты

ООО «Современные медиа». Цены указаны в российских рублях, в том числе НДС 20%. Сроки подачи агитационных материалов на сайт – за два рабочих дня до выхода, не позднее 16.00.

Дополнительную информацию можно получить в региональной редакции издания по телефонам 74-10-61, 74-09-02, e-mail: kp.bryansk@gmail.com.

Сведения о размере и других условиях оплаты опубликованы в газете "Комсомольская правда" № 70 (26996) от 02.07.2019 на стр. 15.